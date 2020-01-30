自由廣場》回應「向台灣的年輕人致敬」

◎ 潘寬

日前自由廣場有一篇投書「向台灣的年輕人致敬」，作者賴其萬醫師在文中表達對年輕人參與政治的感謝。筆者認為這場勝利其實不只屬於我們年輕人，而是屬於所有台灣人的勝利！若沒有跨世代的合作，這場保衛民主自由的戰役恐怕也難以成功。

長久以來，年輕人被認為是不關心政治，僅活在小確幸之中，課業、房租、工作等等，壓得我們喘不過氣來，「有耳無嘴」的錯誤觀念更誤導了不少人；再加上白色恐怖影響了我們的上一世代，因此不少人是不關心政治的。然而，自從野百合、太陽花學運，年輕世代的人們逐漸對政治改變看法，做為社會的一份子，參與政治是每一個人的責任。看看香港反送中運動，為了捍衛民主自由與法治，香港年輕人付出了多大的代價！二○二○的選舉，就決定了我們是要走向民主自由的世界還是極權中國，為了台灣的未來，所有年輕人都責無旁貸。

香港年輕人高喊著「生於亂世，有種責任」。台灣年輕人也聽到了，或許沒錢坐商務艙，或許距離很遠，我們也拚命回家投票。於是可以看到風塵僕僕的年輕身影，出現在機場、捷運站、火車站或客運站。更有遠從地球另一端回來投票的、有投完票馬上得飛回去的；也有放下工作，拖著疲累身軀返家的。那一個個為了民主自由踴躍投票的人們，是多美的畫面。

猶記得在選前之夜造勢場合，台派長輩的殷切期許和溫暖鼓勵，某個大姊豪邁地告訴我：「很高興你們來；我們年輕時就開始衝，現在要交棒給你們了！」這正是台灣人捍衛民主自由的偉大傳承！是多麼的榮幸！

面對來勢洶洶的國共、親中勢力合流，唯有踴躍投票與世代團結，才是致勝的關鍵。所以在長輩向年輕人致敬的同時，我們也要謝謝所有年齡層的台灣人民、謝謝一起用選票捍衛台灣主權的台派夥伴們！這場選戰，每個人都是不可或缺的力量。未來，大家還要攜手持續戰鬥下去。

（作者為太陽花學運參與者，新北市民）

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