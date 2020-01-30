自由廣場》廉潔評比創新高 仍需戒慎恐懼

◎ 徐仁輝

國際透明組織發布二○一九年「全球清廉印象指數」（Corruption Perception Index, 簡稱CPI）評比，我國得六十五分，在受評比的一八○個國家地區中名列第廿八名；分數較二○一八年增加二分，名次進步三名，分數和排名皆創下我國的新高；顯示台灣的廉政建設已漸獲國際肯定。

CPI指數係國際透明組織引用多達十三家國際知名民調與研究機構（如經濟學人、洛桑管理學院等）的問卷資料，經過整理分析而成。這些問卷或訪談對象主要是國際企業人士、媒體從業人員或學者專家等，反映的是受訪者在該國實際從事經貿往來之主觀看法。雖是印象分數，也可藉此分辨出一國有關反貪腐的法規與社會的認知，進而判斷其廉潔程度。

亞太國家中紐西蘭名列全球第一名，新加坡第四名，澳洲第十二名，香港第十六名，日本第二十名，皆優於我國。此表示這些國家防制公務員貪腐相關法規之嚴密度，以及社會對廉潔政府的期待仍優於我國。因此如何精進防貪法制，以及加強企業的誠信與民眾反賄賂的教育，仍有努力空間。

近年來廉政主管機關遵守「聯合國反貪腐公約」規範，逐步建構更嚴謹的法規架構，如修正公務員利益衝突迴避法與洗錢防制法等；惟仍有改進之處，如應加速公益揭秘者保護法的立法。此外，在檢肅貪污的同時，如何避免公務員擔心圖利罪而無法勇於任事，乃不可忽視的課題。

除了健全公部門的廉政機制，社會對貪腐情事的容忍度亦至關重要。例如不少企業視回扣換業績為正當活動，高額的交際費亦司空見慣，民眾以疏通費換取快速通關亦不以為奇，違法的政治獻金也屢見不鮮。社會反貪腐認知的提升，實有賴政府相關部門更積極與持續的對民眾宣導與教育。至於企業誠信方面，前行政院長賴清德在二○一七年十一月中央廉政會議裁示，研究引進國際標準組織（ISO）最新公布的「反賄賂管理準則」（ISO37001）；政府相關部會實有必要加快步伐辦理，協助企業建立廉潔機制。

廉政建設有賴公私部門的一致共識，除健全反貪法令規章外，還需要社會大眾具有反貪腐的認知與企業的講求誠信；清廉印象評比雖有進步，仍須戒慎恐懼，持續努力。

（作者為台灣透明組織協會理事長、世新大學教授）

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