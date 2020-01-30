自由廣場》P4實驗室 武漢肺炎之謎

◎ 雲程

武漢肺炎迅速擴展中，但疫情外的發展更令人擔憂。

根據專業期刊《刺胳針》文章顯示：第一例出現在去年十二月一日，實際甚或更早。以Google Trend佐證，約在十二月三日與廿八到三十日間，肺炎聲量有過兩段不尋常的飆升，表示北京在通知WHO前，至少隱匿疫情一個月，連政法委都斥責官員隱匿。

海鮮市場沒賣蝙蝠，所謂「類SARS病毒」如何能從這個海鮮市場傳出？而前幾例多與海鮮市場無關，代表感染有多種源頭。源頭會在哪裡？

二○一七至二○一九年間，北京持續吹噓中國科學院武漢病毒研究所石正麗研究員，在昆明蝙蝠洞取得SARS病毒抗體和基因，還有疫苗儲備著。

中共還說「官方在一月八日就公布病毒全部基因序列，並很快就開始生產檢測試劑」。但北京兩次交給WHO的基因序列卻是假的，被美國破解後才知：是解放軍曾發表過的「舟山蝙蝠病毒」。

為何要造假？事實逐漸揭曉：武漢P4實驗室是法國設計，中共卻違約以解放軍外圍企業承包，並據信已在境內偷偷複製五至七個實驗室。二○一九年在加拿大P4實驗室工作的中國病毒學家邱香果夫妻，盜取病毒株與炭疽熱細菌，並引進許多與中共生物武器計畫有直接關係的中國間諜做學生。這兩天，還有波士頓大學研究員葉延慶及癌症中心研究員鄭早松被逮捕。

中國不缺錢，卻四處盜取病毒株、設置幽靈實驗室，合理解釋就是要開發攻擊性生化武器，並迴避「禁止細菌（生物）和毒素武器的發展、生產及儲存以及銷毀這類武器的公約」的受檢義務。一月廿日，Great Game India期刊已刊載中共發展生化武器的細節。

中共遇事隱匿的劣跡來自其「一黨專政」的本質—共產黨不能犯錯，否則即失去專政的正當性基礎。平日裝模作樣，有事壓制言論自由。其他國家一出現疫情，便立即動員公開防疫，但中共卻將疫情與施政不佳綁在一起。於是，最現成的選擇就是隱匿疫情，對於人命則毫不珍惜。

不僅武漢肺炎多點起源的異狀，令人憂心，更令人不寒而慄的是，二○○八年，前國安局長蔡朝明曾在立法院答詢時說SARS病毒是中國的生化武器。二○一九年起北京對台灣發出「留島不留人」的威脅，除丟核彈、將台灣人大量移民新疆外，難道生化武器也是北京的腹案？漢光演習是否該增加科目了？

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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