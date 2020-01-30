自由廣場》中國疫情與台灣內鬼

◎ 李筱峰

這次武漢肺炎疫情雖起自中國，但病毒不分統獨，不論統派、獨派沒有誰能免疫。倒是嘴巴放話則確實有不同國家認同之分。易言之，站在不同國家立場來思考，就會有不同的態度與話語。

容我先借新加坡前總理李光耀曾經提醒世人的一段話：

「我不是中國人，就如甘迺迪總統不是個愛爾蘭人。慢慢的世人會知道，新加坡姓李、姓高、王、楊、林的人們，外表上是中國人，說著華文，然而卻與中國人不同。他們有中國人的血統，他們不否認這點；但重要的是，他們以新加坡的立場思考，關心新加坡的權益，而不是以中國人的立場，為中國人的權益著想。」

同樣的，認同台灣的人，就會以台灣的立場思考，關心台灣的權益。所以蔡政府、蘇內閣以台灣為優先思考，擔心台灣口罩缺貨，所以限制一個月內口罩不可出口。任何一個國家的政府，無不以照顧自己人民為優先，此乃天經地義。

但是台灣有另外一種人，雖然生長於台灣，但是他們不以台灣為思考，所以對於我們政府的口罩禁出口政策就會出現以下言論：

邱毅痛批我政府「惡毒居心令人髮指」。

黃智賢罵行政院長蘇貞昌這項管制口罩的措施是「冷血殘酷」。

有一位法師釋慧固貼文辱罵我政府「人性泯滅」。

藝人黃安，更對蘇貞昌飆罵「他媽的」！

蔡正元也說：「蔡英文禁止台灣出口口罩給大陸，大陸也該對台灣做點什麼回敬！」

原來這些人是站在中國的立場，關心中國的權益，才有以上言論。也因為如此，他們對於中國阻擋台灣參加WHO，並不認為「冷血殘酷」、「人性泯滅」。因為他們認為台灣是他們中國的一部分，豈可參加WHO？至於責怪他們豈可為了政治而無視人命，把人道醫療擺一邊？他們反而責怪我們為了政治（台灣的主體立場），而影響人道醫療。

到底是誰為了政治而不顧人道醫療？實際現狀，台灣並非中華人民共和國轄下的一省，所以，試圖以醫療改變現狀，以醫療綁架政治的，是中華人民共和國當局。而台灣內部卻有一小撮專門站在中華人民共和國的立場與利益思考問題的人，這是世界任何正常國家不可能出現的怪象。

我們面對中國疫情的威脅，也看到台灣內鬼的嘴臉！

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

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