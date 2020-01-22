自由廣場》新冠狀病毒知多少

◎ 許英昌

一月八日中國衛生單位表示，自一月一日關閉並消毒華南海鮮市場後，一月三日起沒有任何新的病例發生。沉寂兩週後，一月十八日中國又傳出增加一三六起確認新型冠狀病毒的病例，感染人數達二○一人，其中三位死亡，令人相當不安，但卻不意外。病例頓時增加乃因有檢測方式，且醫生積極篩檢，然而中國究竟有沒有能力控制疫情，已為全球所矚目，幾個問題也慢慢浮現出。

第一、到底有多少人確定感染，必須靠ＰＣＲ方能快篩確認。冠狀病毒包括許多家族成員，加上新型病毒後，共有七種能感染人類，其中ＳＡＲＳ的死亡率為九．六％，中東呼吸症候群則達三十％，且皆能人傳人；而新型病毒死亡率仍低，是一好消息，但此單股ＲＮＡ病毒，複製後不做校對，很容易產生突變，適應環境感染宿主以求生存。北京、上海及深圳也傳出新病例，疫情發展如何，仍需等中國開誠佈公進一步說明。

第二、會人傳人嗎？日本的中國患者從未到過市場，可能曾和帶原者相處過；曼谷的患者未去過華南海鮮市場，但去過其他市場，代表病原不只一處。武漢衛生單位也篩檢八一七位和患者密切接觸過的人，其中七二七位正常，另外九十位仍在觀察中。這也是中國科學家認為「有限度人傳人」的原因。倫敦惠康基金會法拉（Jeremy Farrar）醫師指出，從目前傳染模式，越來越不像病毒不會人傳人，仍存在許多未知確定因素。

第三、對抗新型冠狀病毒，全球人人有責。十二月中爆發後，中國在訊息溝通上嚴謹而保守，並未能和西方世界完全接軌，表面上展現先進科技，證明已非十七年前吳下阿蒙，但中國卻不願分享，國際社會已要求中國開誠佈公透明化疫情。春運近日啟動，中國防疫也將受到嚴峻考驗。

總而言之，對抗類似傳染疫情，隔離是唯一一條路。台灣擁有最完善的醫療設施與治療方式，但如何拒病毒於境外，疾管署應有更積極務實作風，當年的疏忽，造成八十七位患者及醫護人員過世，勿重蹈覆轍，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。

（作者任職於生物科技公司、中正大學生命科學系兼任助理教授）

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