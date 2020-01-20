自由共和國》林保華／天朝易主，美中貿易協議是不平等條約嗎？

美國總統川普（前右）與中國副總理劉鶴（前左）十五日在白宮簽署第一階段貿易協議。 （美聯社）

林保華／時事評論員

美中貿易第一階段協議在華府簽署。美國高調，中國低調；最奇怪的是台灣親中媒體為中國打抱不平，說美國既沒有取消關稅，也沒有開放華為，言外之意，提問這是不是不平等條約？

川普總統一早就表明這個協議不可能是平等的協議，明人說亮話，不如共產黨既要做婊子又要立牌坊的偽君子。川普講明這是要討回美國被中國欺騙了幾十年的公道，等於向中國追贓，當然沒有什麼平等可言。

貿易戰一開打，明眼人就知道中國必敗無疑，至於小學程度的中共總書記習近平還以為耍幾個花槍就可以騙過老美。可笑的台灣親中媒體也跟著嘲笑美國經濟如何受損，如何重創川普的選情，還跟隨華為創辦人任正非的腔調大唱華為可以去美化自力更生，發展更快。現在一看習近平一敗塗地，他們比習近平更加無法接受這個結果，真是可笑可悲。

簽署貿易協議的中國副總理劉鶴是習近平的親信，他代表習近平與美國談判，但是前年、去年兩次草案都被習近平推翻。如果這次再推翻，根據「事不過三」的原則，傳說劉鶴可能與習近平翻臉宣佈辭職，習近平在經濟領域就無可用之將而被架空，所以最後被迫同意簽署。劉鶴還轉述習說：「我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把它搞壞。」不過搞壞中美關係的就是習近平本人，什麼以牙還牙、喪權辱國等高調不就是習近平說的嗎？現在把美國當朋友，倒楣的又換為日本了，共艦每月三次進犯釣魚台海域，因為中國必須製造敵人，習近平才能以「民族英雄」來掩蓋他敗走麥城而成為「漢奸」的另一面。

中國一貫以「天朝」自居，四夷唯有到天朝來朝拜。尼克森到北京來求和，六四屠城後也是老布希派特使到北京安撫鄧小平。如今為了簽署貿易協議的「川習會」一直找不到適當地點，其實是習近平不願親自簽城下之盟而有失天朝架子，唯有派劉鶴到華府，將來追究「漢奸」的話，唯劉是問。劉鶴當然也不是傻瓜，所以公開了習近平的「親美」講話以保護自己。

簽署場合，美國來了五十二位官員，中國把大使館的重要官員叫來，拼湊了十個。那個氣勢，當然是讓劉鶴只能在旁陪笑。不過這個簽署儀式，因為劉鶴代表中國，川普代表美國，劉鶴與川普平起平坐，應該也是川普對劉鶴如此辛苦來回奔波充當「漢奸」的獎賞。總之，深諳中華文化的川普團隊這次讓天朝易主了。

這個不平等條約的顯而易見，是美國小讓步，中國大讓步。美國實施關稅有三個部分，原先準備在去年十二月施加百分之二十五關稅的一五六○億美元中國商品現在暫停，原先第二批已經增加百分之十五關稅的一千二百億美元中國商品減為只增加百分之七．五，上述兩項是美國讓步；而第一批已增加的兩千五百億美元的中國商品關稅則照徵不誤。這本來就是原先談好的，可是台灣有人卻說美國毫無讓步，是中國顧全大局，根本歪曲事實。問題是美國還會不會再應中國的要求減關稅，美方的答覆是以後再說，也就是要看中國的表現。

美方的收穫當然很多。最主要是購買美國大量產品，其中最引人注目的是農產品。據透露，兩年內中方將購買美國兩千億美元的產品，包括農產品、其他製造業產品、燃料、金融服務業等等。外界懷疑中方有沒有「消化」這些產品的能力，連川普本人也曾透露，美國能否供應那樣多的產品？然而中國還是簽下協議，表明習近平一敗塗地，俯首稱臣。

被逼大量購買美國產品的結果，必將縮減中國的維穩費、軍費、統戰收買費用，必然削弱統治能力與侵略擴張銳勢力；甚至因為撤銷與其他國家的貿易協議而影響外交關係。例如巴西因為要賣大豆給中國而火燒亞馬遜熱帶雨林來種植大豆。巴西即使憤怒，卻是川普救了熱帶雨林。中國不必後悔買這樣多的美國農產品，因為中國不能自給自足，什麼時候美國、加拿大、澳大利亞拒絕賣農產品給中國，那才是中國大禍臨頭。中國有無誠意實現這個協議，三月北京兩會的今年預算案就可以看出端倪，除非做假預算案。

七項協議中還包括加強知識產權保護、結束強制技術轉移、移除對美國金融服務的限制、結束匯率操縱等。將中國排除匯率操縱國是給中國面子，顯示美國也讓步。其他幾個議題則是有些超出意料，因為第一階段原先只注重關稅，美國先減少對中貿易逆差再說。

如果不是習近平前面兩次翻案，這次協議可能不會那樣苛刻，這是習的自作自受；如果這次再翻案，後面的關稅會更加苛刻。在內外壓力下，腹中空空如也的習近平才屈服，否則他的統治地位必然不保。這是他在政治馬屁聲中完全不了解目前中國經濟的險境，尤其金融危機、就業危機與滯脹壓力。

其他涉及中國經濟結構改革的議題，例如停止對國企的補助，放在第二階段。這方面美國不急，說是放在總統大選後進行，顯示川普對連任信心滿滿，更顯早前習近平要故意拖到選後，並且挖走川普票倉期盼川普落選的幼稚。

在這次談判的尾聲，中國，尤其是習近平親自控制的外交部再度提出華為的議題，要求美國放生。然而這涉及軍事與間諜科技，川普團隊封殺的決定沒有動搖，而且加速要求盟國同步。官媒最後也只有以「兩利」來自慰了。

中國網民指責劉鶴是李鴻章。然而李鴻章的歷史地位前幾年開始重新評價了，只是習近平民族主義大發作而被滅聲。如果劉鶴是李鴻章，太上皇習近平豈不是顢頇無知的慈禧太后？大清的憲政改革因為鎮壓了戊戌變法而起步太晚而亡國，習近平呢？

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