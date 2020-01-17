自由廣場》新竹苗栗是小黨突破口？

◎ 何來美

大選前「博恩夜夜秀」有集「苗栗國」，大酸從未政黨輪替過的苗栗縣，縣議會廿五年未刪預算，財政困窘，少數議員問政荒腔走板，讓縣民看了五味雜陳。有些批評雖過於偏激、苛刻，卻一針見血點出苗栗縣政治又老又窮。

苗栗縣政府曾窮到發不出員工薪水，而政治人物缺乏新秀，長期遭地方派系政客把持也是事實。從這次大選來看，民眾黨已在立委第一選區提名朱哲成，而朱哲成與民進黨提名的羅貴星得票數相加，剛好與獲得連任的國民黨籍立委陳超明相當。

苗栗縣拜新竹、竹南科學園區之賜，與新竹縣市相鄰的竹南、頭份已成新興都市，前年時代力量提名的宋國鼎、曾玟學都高票當選縣議員，成為政壇新秀。今年時代力量當選三席不分區立委，排名第三的王婉諭是「小燈泡」的母親，她生於苗栗市，已準備與宋國鼎、曾玟學在苗栗共設服務處，以加強時代力量在苗栗縣的經營。

新竹市更是時代力量的大本營，前黨主席邱顯智在新竹經營多年，這次立委選舉時代力量高鈺婷在新竹市得了七萬三七七○票，實力足以跟國民黨當選的鄭正鈐（九萬五二九八票）、民進黨高票落選的鄭宏輝（八萬二○一一票）抗衡，而邱顯智已當選不分區立委，預料也會加強新竹市的經營。

除了時代力量來勢洶洶，兼民眾黨主席的台北市長柯文哲出身新竹，這次除在竹苗地區推出立委候選人，試探水溫，民眾黨也當選五席不分區立委，排名第一的賴香伶出身苗栗縣三義鄉，也考慮回鄉成立服務處；而柯文哲更揚言，民眾黨在二○二二年的地方選舉會遍地開花，因此預料竹苗地區定不會缺席。

傾綠的民眾黨、時代力量已成國會第三、四大黨，受國會政黨聯盟副主席徐欣瑩（前立委、民國黨主席）出身新竹縣的影響，這次立委也推出人選，得票數雖不見得理想，但預料仍會繼續加強地方的經營。

竹苗三縣市是科技城，年輕選民漸多，這次大選小黨在區域立委雖無斬獲，但不分區立委回鄉經營，如果藍綠兩大黨不銳力改革，尤其國民黨若依舊老人政治充斥，難保下次選舉不被翻轉。

（作者為苗栗縣民）

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