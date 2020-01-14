自由廣場》（北社評論）恭喜台灣！

◎ 潘威佑

二○二○年一月十一日是台灣民主史上最值得驕傲的時刻。

民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德組合，以得票率五十七．一％，超過八一七萬票，贏得大選！立法院一一三席立委中，拿下六十一席，再度在國會單獨過半。強烈顯示台灣人民向中國「一國兩制」大聲說「不！」的決心，確定了台灣本土化方向和民主自由的道路不變。

二○一八年的地方選舉，執政的民進黨慘敗，除了其政策改革臧否的爭議因素，一般焦點都置於中共對台灣無孔不入的滲透和氾濫成災的假訊息上，各親中政黨更挾勝選的意氣昂揚，摩拳擦掌意圖利用媒體、賭盤、動員、浮誇的心理戰術等等手段，爭搶中國代理人席位，島內有識之人和全世界愛好民主自由者，莫不憂心位居太平洋戰略要衝的台灣，恐將難逃赤色中國魔掌。

但由於香港反送中運動興起，警醒台灣人一體「保台抗中」的決心，再加上執政黨所推動的各項改革政策，瑕不掩瑜，新產業及照顧年輕與弱勢族群的政策，更足稱許。並且區域立委服務地方成績和不分區名單，與對手對照之後，優勢立見。到選戰後期，反假訊息工作亦成效斐然。終有一月十一日足堪傲視的成果！

順帶值得一提的，這次選舉最驚奇的現象之一，莫過於基進黨陳柏惟、民進黨賴品妤以初生之犢，創造鮮明的個人形象，配合網路媒體，強勢挑戰不可能任務大獲成功。更進一步確認網路媒體在選戰中的決定性角色。

我們恭喜執政黨連任成功。可想見原來的政策方向將繼續推動，而未來長照與幼托政策加碼、綠能、國防自主、高鐵南延等選前已拍板政策或新政見，期待多以前車為鑒，慎度考量。更要迎向八一七萬票民意，落實司法改革、轉型正義，加強本土文化教育，協助各族群安然轉型進入新科技世代，讓台灣民生富足安樂，國力強盛。

執政的本土政黨一月十一日勝選後已獲得超過六十個國家或重要國際組織的祝賀，足見民主盟友的欣喜。最重要的美國盟友也勢必繼續強化台美關係。但是相對的，中國對台灣的文攻武嚇和兩面手法侵吞台灣的方式仍然有增無減。但是，只要朝野團結一心，台灣必將繼續在民主自由的道路上往前邁進，更加繁榮富強！

（作者為台灣北社秘書長）

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