自由廣場》回應「蔡總統你怕甚麼」

◎ 葉勝霖

香港作家葛雋先生投書「蔡總統你怕甚麼」，對於蔡英文在勝選感言中沒有謝謝香港人，頗不以為然。

香港的反送中運動，無庸置疑對蔡陣營選情，確實發揮了重要的助攻角色，但最重要的一點是，在勝選當晚的該場合中，蔡英文若明白說出「謝謝香港人」，引發中國強力反彈，而造成港人承受更大苦難，豈非愛之適足以害之？筆者猜測這應是蔡總統最大的考量。

之外，蔡的執政優勢、對手太弱、美國強力助選、中國介選滲透引人反感等等，也是蔡總統勝選重大因素。何況她當時所面對的，是投票支持她的台灣公民，非來自海外觀選的群眾，講話有得體、合宜的考量。希望葛先生能明白、體諒。

再回溯去年香港反送中運動如火如荼之際，蔡政府三番二次為港人仗義執言，陸委會也多次表示願意為部分港人可能受到的迫害，提供來台的人道幫助，包含學生因學校停課，提供港生中轉到台灣多所大學就學的方案等，蔡政府對港人的支持不言而喻。

提筆至此，不知葛先生是否同意筆者上述的觀點？事實上，選舉結束後隔日，就有一位林婉韻小姐投書「謝謝香港」，表達了台灣年輕人的心聲。筆者也盼藉此文由衷感謝香港人，在這次台灣大選中，不斷鼓勵民眾回家投票，以選票展現對堅守自由、民主價值的支持。香港加油！

（作者為設計公司執行長，基隆市民）

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