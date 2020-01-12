社論》台灣民主嘹亮的勝利

選戰結果底定，今天之後，選舉的激情喧譁消退，太陽依然從東邊升起，我們本是一家人，台灣的諸多問題必須共同面對，主政者更責無旁貸。（記者劉信德攝）

經過熱烈的選戰，台灣公民昨天投票，蔡英文以逾八百萬的歷來最高票連任總統，民進黨在國會席次過半，繼續完全執政。如今公意已定，最新民意出籠，不論勝敗，政治人物及政黨都應謙卑解讀選民發出的集體訊息，檢討校正重新出發，善盡應有角色，不負公眾付託。

這次大選，激情不減，影響選舉的要素不一，外在因素無疑是最大特色；尤以中國錯估形勢，激起台灣選民反感，民進黨要感謝共產黨，習近平其實是蔡英文最有力的助選員。中國一年來以「一國兩制」相逼，不但導致「反對一國兩制」成為台灣共識，「反送中」引發的香港效應，尤印證中國的蠻橫與「一國兩制」假的真不了，親中淪為選戰票房毒藥。中國的策略失誤，也足以解釋民進黨完全執政，儘管政績未必出色，經濟民生也尚待回春，卻能從前年九合一選舉的大敗，人氣上升，終致勝選，且吸引了三百多位國際人士前來觀選。

當然，選舉結果也是國內因素的總其成。基本上，這是團結的民進黨對上分歧的國民黨；親民黨鼎足而三更讓藍營陷棄保而難成其大。韓國瑜以庶民之姿參選，激發熱情，打造堅定韓粉，造勢場合熱絡；但競選策略未見高明，言行不無爭議，且就任高雄市長短短數月即進圖大位，雄心大過常識常理，也招致草包之譏與罷免反彈。民進黨黨內初選的程序正義與公正性也遭質疑，完全執政的腐壞氣息已現，但在中國因素蓋過一切的「民主關鍵、主權保衛戰」氛圍中，「芒果乾」策略奏效，於台灣認同已成多數或天然獨的年輕選民中特別暢銷，終能勝選。

整體而言，厭惡的因素左右選民投票行為的模式仍在，只是對象移轉。九合一選舉中，「討厭民進黨」成為大勢，從中央執政的年金改革反彈、一例一休顧人怨到地方執政腐化僵化，民怨導致換人做的普遍心態。這次大選，鐘擺效應發作，討厭的對象轉為中國；香港情勢尤讓台灣公眾心有戚戚焉。藍營卻一仍舊貫，喊出「下架蔡英文」口號，不知選民厭惡對象已變。

對連任的蔡英文總統而言，既獲選民支持連任，理應為所當為，避免重蹈此前總統第二任都表現不如預期的前車之鑑。知人善任，充實智囊團隊，講求正派專業有為，減少酬庸肥貓，尊重司法、監察及獨立機關，都是其要。總統的領導力也至關緊要。川普總統發動美中貿易戰之初，商學界唱衰與反對者眾，但兩年來從物價、貿易逆差、景氣及就業看，對美國利多弊少，這就是領導力。管理學大師彼得．杜拉克名言，領導是做對的事，管理是把事做好；所說的就是執政團隊須領導與管理能力兼備的基本道理。

對民進黨來說，完全執政整碗捧去、酬庸吃相難看的腐敗傲慢須改變。公眾對國會席次過半的期盼是立法效能，不是投票部隊充斥，監督行政部門的天職更不容見棄。不分區立委理應整體利益為先，超越地方著眼，尤不能只重黨意，無視民意。至於繼續在野的國民黨，從一年前的大勝到昨天的大敗，黨內初選亂象種下禍因；但在攸關中央執政的大選，中國政策路線與主流民意，特別是與年輕人脫節，才是最大問題。百年老店主張和中，或有民意市場；走親中路線，絕對自絕多數民意，前景不亮。

選戰結果底定，今天之後，選舉的激情喧譁消退，太陽依然從東邊升起，我們本是一家人，台灣的諸多問題必須共同面對，主政者更責無旁貸。

活絡經濟是首要，有經濟實力才有國力，才能自立自保。少子化、高房價、低薪資問題最受關注，科技、能源、環保攸關未來，台灣還遭遇經貿邊緣化危機。當前要務，受惠美中貿易戰的台商回流須落實為技術產業升級，妥善處理美豬及福島食品爭議，以突破對美日經貿談判困局。另外，各政黨政見對一例一休共識最大，從要求檢討、交由勞資協商調整、「異業異法」到廢除，凸顯了政府須認清自己和市場的角色功能，不能越俎代庖，沒有彈性靈活的法令窒礙難行。

台灣民主因民意堅挺而獲確保。然而，大選也顯示，選制及實務不利小黨，公投與大選脫鉤也有爭議。尤有甚者，假訊息充斥，而網軍從義勇軍變政治傭兵，鍵盤刺客產業化，同溫層黨同伐異，激化政治，對選舉及民主都有不利影響，也是大選所突出的問題，選後應重視的課題。

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