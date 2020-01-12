自由廣場》比勝選更高的格局

◎ 張世傑

選舉的結果已經揭曉，是不是勝選者就是贏家、敗選就是輸家？我想未必，因為有比當選更高的價值就是「民主」與「服輸」。勝選的不只是那些當選人，而是我們整個台灣、我們的民主政治又一次「全面勝選」。

我們又寫下華人民主的歷史新頁，用人民的選票決定領導者，每個人的那一票是如此的強大，就算你支持的一方輸了，仍然值得為我們的民主起立鼓掌。

身心靈老師都知道台灣是世界能量中心之一，先有能量才有物質，先有愛的能量，才有民主自由這個外在實相，而民主制度就是多元表達和接納結果。不管我們多麼否定對手、批評對手的缺失，但絕對捍衛民主的遊戲規則。比勝選更高的格局是接納自己的敗選，接納對方的當選，這是民主的氣度與胸襟，也請世界各國尊重我們國民的選擇。

我想如果不是選舉，藍綠陣營的人平時都是好朋友，但是一到選舉，有些人就開始敵對仇視；現在隨著選舉結束，我們該重新凝結我們國人的感情，立場對立的親友也應該破冰交流，正如蔡總統說：「大家都要張開雙手擁抱韓粉」；而韓國瑜也說到愛與包容，我建議他去撤告吧。

其實，不管英粉、韓粉、台獨粉或中華民國粉，我們都是「民主自由粉」，我們都是一家人，我們一起合作的「二○二○民主大戲」再次成功打破票房紀錄。台灣加油！

（作者為正念心靈講師，新北市民）

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