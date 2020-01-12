自由廣場》香港女生對台灣人說：謝謝！

◎ 俆安

元月十日開始，車站出現擠擁的人潮，整齊地列隊等候登車；國道上，無論北上南下，每盞車燈亮如燎原，照亮民主國家人們追求民主的心。家鄉的朋友遠從香港而來，希望能親眼見證我們香港人無法享受的民主榮光。這一幕幕，安撫了生於亂世的我。

在大選以前，很多的不明朗驅使我抱著「盡力而為」的心態，也許再加點愧疚感。作為香港人，在香港動盪的時代，選擇躲在台灣，儘可能參與台灣的政治活動，不是為了幫某個政黨作宣傳，而是單單為了履行公民責任，因為，我們一樣愛民主、愛自由；因為，我視台灣為我的第二個家。

記得香港電視劇曾有一句：「真正的和諧不是一百個人說著相同的話，而是一百個人說著不同的話且能和平相處。」我想熱愛民主自由的我們都認同吧！

就算選舉前，蔡英文的選情不太樂觀；就算選舉前，韓國瑜或許會當選；就算今日以後，台灣可能經歷民主歷史上最黑暗的一天…，請大家仍然要抱緊追求民主的心，Never Lose Hope!

最後，香港人想對台灣人說，謝謝你們願意花時間奔波去投票，謝謝你們願意與香港站在同一陣線，謝謝你們實踐了香港看不到的民主。為投票而勞碌的你們，辛苦了！台灣真的很棒！

（作者為香港籍，就讀嘉義大學）

謝謝香港

◎ 林婉韻

陪老爸看新聞台開票，隨著情勢越來越底定，心裡那一顆大石頭也慢慢的放了下來，最深的感觸是：謝謝香港！

謝謝香港朋友的奮鬥，謝謝你們的犧牲，謝謝你們讓我們看見共產黨的寡信、殘暴，讓我們這一代沒經歷過國共內戰、沒經歷過極權統治、沒經歷過白色恐怖的台灣年輕人，得以看見中共的邪惡，看見黑道的助紂為虐，看見台灣不遠處那一整片罩頂的烏雲。

此刻腦子裡浮現的，是雨傘運動、反送中運動那百萬上街抗議人潮，是中文大學、理工大學那些和我年齡相去不遠的勇武派鬥士，還有在海上漂浮的少女全裸浮屍。你們的血，化成我的淚；你們的憤怒，化成我的警覺，化成我的選票，沒錯，再不投，以後可能就沒有機會投！我終於深刻感受到民主與自由的可貴。

謝謝你們，香港朋友！加油！我們一起加油！一起為民主奮鬥！

（作者為美國註冊護士，返台投票新北市民）

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