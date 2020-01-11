自由廣場》從國防廉潔到廉能政府

◎ 曹耀鈞

國際透明組織（Transparency International, TI）在近期已經針對中東、西非和北非等共二十個國家，公佈了最新第一階段的全球評鑑：政府國防廉潔指數（Government Defense Integrity Index 2020,GDI 2020）的評等及分數，在第一階段公佈的二十個受評國家中，只有一個國家列名「高度貪腐」（Ｄ級），另外十九個國家，都是「非常高度貪腐」（Ｅ級）或是「極度貪腐」（Ｆ級），ＴＩ更發出了客觀警語，直指這些國家有嚴重的國防腐敗風險，將危及這些地區的安全及穩定。

對照之下，依本人近年的深入觀察，我國對於國防廉潔的自我要求，乃由國防部軍政副部長與常務次長以上高級將領，親自帶領所屬受評單位，依照國際透明組織訂定的評鑑規範，戮力深入研討。不但從國防廉潔教材的編纂，以求從事基礎扎根，到舉行每年的國際國防廉潔研討會議，以求提升ＴＩ所要求的政治、財務、人事、軍事部署及採購五大面向的精進，逐步落實國際透明組織所倡議的規範。縱使每年仍有少數軍中的違失個案，其實以總體的國防安全的廉能治理而言，這並不足以危害整體的軍紀，外界和媒體實在不用見獵心喜或見縫插針，國軍相關主事單位亦不應投鼠忌器，為了某些少數輕微個案，而加重各級管控流程，增加無謂繁冗文書作業，徒增各層級軍士官兵行政負擔。真正的廉潔工作，其實是依照國際規範，一一規矩依循，即是藥方。

國際透明組織近期楬櫫了一項推動全球國防廉潔典範的責任做法，重點即是強調廉潔典範必須從政府本身做起，並一定要強化與社會公民組織的合作監督，先由技術層面（評鑑層面的項目）按部就班，這也是現在國防部正為國防政府廉潔評鑑所做的努力，這樣的努力成果其實在二○一三年及二○一五年兩次的國際評鑑，已經獲得國際高度肯定（Ｂ級，低度貪腐）。

新的一年，除了期望最新的國際評鑑GDI 2020成績能再度表現亮麗之外，誠心期待政府其他部會，能以國防部近年的努力為典範，把廉潔制度努力建構在我國政府各單位，一步一步往前邁進，建立真正當責的全面廉能政府。其實，這樣的努力過程，對全民來說，就已經是成功了。

（作者為台灣透明組織研究員／政府國防廉潔評鑑（GDI）外部專家）

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