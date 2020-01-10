自由廣場》想起白色恐怖時代選舉奧步

◎ 施明雄

日前民視「新聞最前線」主播許仲江專訪韓國瑜黑鷹事件，韓卻說參謀總長沈一鳴將軍和七名軍官殉職五名受傷，是台灣國運不昌隆、台灣中邪、台灣生病了，絲毫沒有傷痛哀悼的神態，幾乎在殉職國軍的家屬傷口上再次撒鹽傷害，韓依舊不道歉，還扯民進黨會在近日或開票日施出奧步，轉移焦點。

今日台灣的民主選舉，是許多民主前輩和台灣人民犧牲奉獻的成果：一九七六年筆者同案受害者顏明聖參加高雄縣市、屏東縣、澎湖縣的增額立法委員選舉，聲勢十分良好，但在開票時，偏遠鄉鎮市外投票所，先後熄燈，Ｋ黨的選務人員把蓋好Ｋ黨人的整個票箱，換走人民選好的票箱，離譜的是好多票箱，顏明聖連一張票都沒有，更可惡的是同年五月三十一日，顏明聖和競選總部總幹事楊金海被多個特務逮走，嚴刑拷打，最後軍法官以懲治叛亂條例二條一判楊金海無期徒刑、顏十二年有期徒刑。

年輕朋友不知中壢事件吧，一九七七年許信良脫離國民黨和Ｋ黨推出的歐憲瑜競選桃園縣長，因中壢國小投票站有位老盲人去投票，由主任管理員范姜校長指引圈選，但范姜校長未依投票人意願投許信良，擅作主張投歐憲瑜，引發旁觀者不滿，群眾包圍投票所，警察將校長帶到中壢分局保護，也沒有作出明確判斷，更引發群眾不滿，終於爆發一萬多人民抗議，推倒警車，警察朝群眾發射催淚彈，又開槍射殺群眾，造成二名學生重傷不治，當天半夜三點多群眾才散去，開票結果，許信良以二十二萬票對十三萬票勝出。

一九九二年家弟施明德回台南祖籍地參選立法委員，我返台助選，家母也是台南人，有好幾位阿姨都住台南，有天二姨的兒子阿全拿了三千元和一張Ｋ黨候選人的競選單，興沖沖地跑到總部，邊喊著：「抓到了！抓到了！」原來阿全聽鄰居說他們家有里長來買票，一票五百，問里長有來你家買沒？里長知道他家是施明德的親戚，當然不會來，阿全一氣上里長家興師問罪，終於逼出那三千元和候選人名單，可是身為律師的競選主任還是勸告阿全不要聲張，因為靠那三千元和名單也告不倒那候選人，沒有錄音錄影加人證，無法勝訴，何必勞師動眾。

那次家弟全台南市最高票當選。

國民黨的奧步，隨著白色恐怖的逝去，將跟著民主自由的到來，逐漸消失。

（作者為政治受難者）

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