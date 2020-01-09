自由廣場》誰說「非藍非綠」就是「第三勢力」

◎ 江芳瑜

有人喜歡用「第三勢力」這個名詞來稱呼藍綠以外的黨派，但這個詞用得不太精準，也忽略了台灣許久以來在政治領域定義的問題。

每一個政治名稱的背後，都隱含了所謂的「政治定性」，「政治」本該拿來做為改善台灣社會的工具，而這些改造與政治問題的解決必須有適合台灣發展的政治分析。政治分析就像醫生的診斷，經過縝密的科學分析之後，就會得出病人到底患有什麼疾病；也就是針對政治問題或性質根源，透過分析政治，我們會得出「政治定性」，問題或解藥將水落石出。

因此有好的政治分析，就會得出貼近台灣政治問題的根源「政治定性」。針對那些非藍綠的小黨，用「第三勢力」來命名之，這背後所隱含的「政治定性」會有兩大問題：第一、等於認同台灣政黨如「中國國民黨」這種親中勢力，中共同路人、威權體制政黨的存在。所以受境外勢力的威脅這選項也名正言順，「應該」存在於台灣政黨之中嗎？第二、「第三勢力」名稱好似非傳統的政治力量，因此「藍綠一樣爛」，如果不喜歡藍綠，「第三勢力」就會比較高尚？就會解決政治問題了嗎？

台灣當前需要的是「第二支政治隊伍」，一支與民主進步黨一同堅定抗中，甚至態度更甚的台派政治隊伍，才能解決台灣歷史遺留問題，與堅定體現出台灣拒絕中共威脅的民意。只要中國國民黨依然是台灣最大在野黨，民主制度必然定期改選定期亡國感，中共可能在每次改選的過程中尾隨親中政黨，把政治權力偷天換日，把中共聲音換包裝再上架。

台灣目前有活動的二二四個政黨中，高達九十八個政黨主張兩岸統一，佔全體四十四％，近一半的比例都是統派政黨。可以說，台灣的亡國感不只是一月十一日，而是每到選舉就會再害怕一次。所以，台灣政黨需要有更本土抗中的選擇，而不是為了搶市場獨特性，不藍不綠，美中兩邊都想討好的「第三勢力」。

台灣歷史上民主化最迅速的就是一九九○年代李登輝掌政時期，因李登輝是第一支本土政府治理的隊伍，那時的民進黨就是第二支隊伍，兩個隊伍良性合作，民主大躍進。現在民進黨就是當年李登輝的角色，而第二支並肩合作一同抵擋境外勢力的政黨在哪裡？「第三勢力」並不能帶給台灣沉悶的政治空間一股新氣象，只有打造出「第二支本土隊伍」，和執政黨進行良性競爭與合作，才可能翻轉現今台灣政治被中國滲透的局面。

（作者為台南市民）

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