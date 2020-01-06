自由共和國》總統辯論補答／韓國瑜︰拒絕一國兩制 台灣不會變香港

第15任總統候選人電視辯論會，國民黨候選人韓國瑜。（台北市攝影記者聯誼會提供）

批蔡強推反滲透法 跟林鄭推送中條例何異？

二○一九年的最後一天，民進黨以多數暴力強行通過「反滲透法」，以模糊立法行反民主回歸戒嚴之實，香港人民爭取民主法治反送中，我們也反對民進黨漠視程序正義，無視民意疑慮，倉促立法。反滲透法，就是民進黨把台灣民主自由送終的條例，蔡英文強行立法，跟林鄭漠視香港民意強推送中條例有何差異？尤其反滲透法還沒通過，全台灣各地都有民眾甚至大學教授評論時政或轉傳立委質詢內容即遭到警調單位約談傳訊，目前已累積近百件投訴，動輒以「社會秩序維護法」箝制言論自由，已經公然違憲，侵害憲法保障人民言論自由。

重申對香港議題的五個呼籲

我們重申對香港議題的五個呼籲︰

一、我們的基本態度很清楚，支持香港市民堅持既有的自由、多元、開放、法治的生活方式及對民主的追求，也呼籲各方以理性的態度，坦誠溝通，讓情勢緩和、秩序恢復、改革有希望。

二、我們相信香港的自由、穩定和繁榮，是所有想在香港安居樂業的百姓所期盼的，相信亦是海峽兩岸百姓的共同期盼。

三、我們希望大陸及港府能從人民的角度、文明的責任、發展的遠見來處理目前的亂局。

四、港台曾同為締造經濟奇蹟的東亞四小龍，兩地百姓都拒絕再讓政治動盪、社會對立，獨斷鴨霸、失德失能的治理作為，葬送我們經濟成就的果實！

五、我們期盼務實、奮發、拚搏的「獅子山精神」能傳承及延續，更期盼自由港能繼續自由，東方之珠能繼續發光！

不願看到香港混亂失序

韓國瑜堅持捍衛中華民國，拒絕一國兩制，台灣不會變香港！中華民國是擁有軍隊的主權國家，而香港是中共轄下的一個特區。我們支持香港民主化，更不願意看到香港混亂失序，不願看到年輕的孩子或者員警在血泊中衝突對立，我們期待和解，祈願香港早日恢復榮光彌平社會裂解。香港政府與北京政府應立刻明訂「反港獨、雙普選」找到平衡的民主機制。

蔡政府 操作「芒果乾」

聲稱要「撐香港」的蔡政府，只會利用國會多數火速通過侵害人權、黨同伐異的「國安五法」，卻迴避既有機制及配套法規，倉促立法。這證明蔡政府說一套、做一套，只是利用反送中來炒作反中情緒、操作「芒果乾」，來墊高自身選情的真正目的。蔡政府操作青年的愛國之心，讓青年未來茫然，上位者失政失德，無力發展經濟，無法改善分配正義，等同葬送國家之未來。

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