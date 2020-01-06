自由共和國》總統辯論補答／蔡英文︰為國家留下 昂首世界的競爭力

第15任總統候選人電視辯論會，民進黨候選人蔡英文。（台北市攝影記者聯誼會提供）

捍衛台灣主權 建立可自我防衛的民主機制！

總統最大的挑戰，通常是因應當下的局勢；但更重要的是為這塊土地播下種子，未來能茁壯成大樹，為人民遮風擋雨。這也是我現在努力在做的事。

捍衛主權 不能輸的戰役

現在的台灣，面對前所未有、錯綜複雜的世界情勢。尤其是中國對外擴張的企圖心日趨強烈，正在威脅台灣的民主體制與政府運作，也影響人民現有的生活方式。

三年多來，我們緊守主權的底線，也願意和中國維持健康的交往。縱使中國經常性的文攻武嚇，但我們保持不挑釁、不冒進的態度，兩岸之間並沒有釀成嚴重的衝突。

但中國掌控台灣的野心日益凸顯，除了不遺餘力地介入台灣的重大選舉，一年前，更提出「一國兩制台灣方案」，正式啟動統一台灣的政治議程。

中國正在片面改變台海現狀，不斷地要我們在主權上做出退讓，吞下人民不能接受的條件。這是一場不能輸的戰役，考驗著領導人對未來的使命感和決心。

為年輕人保有未來選擇

我為台灣所努力的，就是建立一套完整、可以自我防衛的民主機制。國安五法和反滲透法的立法，都是為了防杜民主運作的根基被步步侵蝕。

我也要建立足以保衛台海安全的國防力量。逐年增加國防預算，推動國機國造、國艦國造，就是為了台灣留下不可撼動的主權，讓民主自由的生活方式不被改變。

身為中華民國的總統，我必須讓中國知道，他面對的，是一個民主的台灣、民選的政府，不會任由中國步步進逼、予取予求。我要讓每一個世代的台灣人，尤其是年輕人，保有為自己的未來作選擇的權利。

對外經貿 朝向多元發展

要捍衛台灣的生存，經濟的軟實力更是不可或缺。

每一任政府都曾說要「拚經濟」，但二十多年來，台灣經濟始終無法擺脫對中國市場的過度依賴。台灣接單中國生產的貿易模式，也造成長期經濟競爭力的弱化，更導致投資、人才及技術的外移，衍生薪資停滯及所得分配惡化。

過去三年多，我們致力推動台灣經濟發展新模式，全力扭轉一味依賴中國的政策，尋求對外經貿的多元發展及兩岸經貿的戰略平衡。

我們的努力已經收到成效。面對美中貿易戰持續升高的挑戰，台灣不但挺過衝擊，經濟成長更回到四小龍的第一名，迎來數十年首見最大規模的台商回台投資、蓄勢待發的海外資金回流潮及外商不斷加碼投資台灣的盛況。

台灣需要新的經濟典範

這些正向的改變顯示，我們正成功地扭轉過去資金外移、成長不振、薪資倒退、分配不均的經濟惡性循環。這也是台灣經濟翻轉、乘勢再起的契機。

如果順利連任，在未來四年，我們會推動升級版的台灣經濟發展新模式，將台灣打造成為高階製造中心、高科技研發中心、綠能發展中心、區域資金調度及理財中心，以及高科技和產業人才的培育重鎮。

我的責任和使命，是建立新的經濟典範，讓台灣在全球經濟變局當中，成為未來供應鏈的核心，擺脫單一依賴，連結全球，創造另一次經濟再起的奇蹟，讓成長的果實由人民共享。

再給我四年，我要為台灣留下什麼？我不會留下遺憾，也不會留下問題。我會做改變台灣經濟體質的總統，為國家留下足以昂首世界的競爭力。我更要守住台灣這片美麗、民主、自由的土地，奠定它不可撼動的主權，讓世界永遠看見台灣的存在。

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