自由廣場》光講和解的盲目樂觀

◎ 顧盼

施明德在《鏡週刊》發表長文指出，從他上小學，中國就喊「血洗台灣、解放台灣」，「吼了七十年，我都快老死了，仍然是不停地恫嚇而已」，這根本是「狼來了」的喊話，所以中國不會打台灣，可若要因此進一步推論「台灣不會變香港」，筆者認為施先生是「盲目樂觀」了，這種論調對於台灣民主體制的破壞力恐怕才是最為可怖的，台灣人千萬不可掉以輕心。

我的鄰居，一位湖南籍的老太太，生前最愛與我談起「淞滬會戰」時，她如何藏身在死人堆裡逃過死劫的往事。每逢選舉，國民黨的幹部便會在她所居住的眷村裡挨家挨戶地「催票」：「如果讓民進黨選上『市長』、『省議員』、『立法委員』…，共匪就會打過來。」老太太怕死戰爭了，即便已從眷村搬來社區大樓居住，即便晚年拖著病體，也要去投國民黨一票。

「恫嚇」這把槍，可不是國民黨撿來的，不但是自製而且早從大撤退來台就已隨身攜帶，難怪許多政論者不解：國民黨老是抨擊民進黨撿到「反送中」這把槍，為什麼有槍可撿，國民黨不也撿來用呢？答案就在於此：國民黨用慣了這把「恐共」的自製槍砲，除了「不屑」撿、「不知道」撿，後來的「買辦」，為了自身的利益，更是只能垂涎，寧可亡黨也「不敢」撿！

「台灣不會變香港」？殊不知台灣早就幾分像香港了：港台的藝人、文化、教育、運動等等不勝枚舉的各種領域，多的是被迫表態或選邊站者。大家都說，台灣與香港的距離就只有一張選票了，「台灣不會變香港」，誰能掛保證？至於「香港人『反送中』，台灣政治人物不該把它視為『撿到槍』，這種心態是不道德的！」試問把猶太人的苦難在悲憫之餘，做為人類歷史上最悽慘的悲劇而引以為戒，這也叫撿到槍嗎？如果不是身為一個政治受難者，施先生能有那一段從政的經歷嗎？當時，他到底撿過什樣的一把槍？什麼又叫做不道德的心態呢？

我也同意施先生所說：「和解是台灣唯一的路」，但和解絕對不是跨黨派的有官大家做！「整碗整桌獨享」是兩黨政治的必然，在古代的專制政體，那就叫做「一朝天子一朝臣」。真正和解是：當有槍可撿時，全民奮不顧身地撿槍，然後槍口一致對外。所以，懇請各政黨一起支持「反送中」，並且以此做為台灣內部和解的第一步，也唯有如此，台灣才不會變香港。

（作者為退休勞工 ）

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