自由廣場》中國異議人士笑談飆罵風波

◎ 龔與劍

一個不懂得尊重和敬畏新聞媒體（包括自媒體）的公眾人物，不夠資格稱之為公眾人物。

在民主社會，媒體的「第四權」是神聖而不可侵犯的。沒有媒體會對我隔壁鄰居的張大媽的父親是否有「違規挖砂石」，李大哥是否隱瞞妻子給一名女性朋友六百萬感興趣。但是如他們有一天突然變成公眾人物，甚至想要出來選「總統」，這些「八卦新聞」，自然也就會佔據媒體的版面，吸引人們的眼球。

來到台灣四年多的時間，經常有朋友開玩笑說：長夜寂聊，為什麼不去「夜店」找一個「紅顏」？

我說：我不敢。因為我怕警察臨檢給逮住，然後在媒體上一露臉，就會給中國政府提供「砲彈」，看啊，反共人士，居然是這樣的德性。

我自問還算不上什麼公眾人物。但是其一「舉頭三尺有神明」，其二「身後三尺有媒體」。所以，我可以在台灣活得「戰戰兢兢」，卻也是暢快無比。

一個公眾人物，必須接受媒體的檢驗，除非你是中國共產黨和「人民領袖」習近平。

一個公眾人物，更應該感謝媒體的檢驗，你的身後三尺時時有一雙「第四權」監督的眼睛，你才不會昨天「太平島挖石油」，今天給女性友人六百萬，都記不清楚或顧左右而言他。

其實，我更加擔心的是，依據《1984》的故事，如果沒有媒體的監督，這位公眾人物連喊三聲的「中華民國萬歲」的「中華民國」，能否在習近平「一國兩制台灣方案」之下，活過二○二○—二○二四年？

（作者為滯台中國異議人士）

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