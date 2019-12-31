自由廣場》22歲香港女生致台灣朋友

◎ 何泳彤

近日看著台灣關於總統大選的種種新聞，總覺得這個國家，絕對會多災多難。親中派，中間派，民主派，這個光譜和香港何其相像。

雖然香港沒有真正的民主選舉，但也辦過數次投票儀式，台灣大選，我無權置喙太多，畢竟你們才是編寫歷史的人。

我來說一說香港二○一九區議會選舉。自今年六月開始香港民情洶湧，光是走上街頭的，就至少有二百萬人。我們也覺得，支持抗爭的，是絕對的大多數。

事件一直延燒到十一月廿四日香港區議會選舉，即使選舉在香港絕對不是有效對抗共產黨的方法，但也是民情體現。是次選舉投票率七十一．二三％，民主派及本土派，共得到八十六％議席。

看起來大勝，我們一時間也很興奮，但再看看投票數據，民主派及本土派實際得票一六七萬七○四○，得票率只有五十七．四四％。也就是說，有超過四十一．三二％的選票，一二○萬六六四五票，流向親中派。

香港的親中派也常常胡言亂語笑話百出，但不管那一百二十萬票是怎麼來的，即使是送禮、行賄、因理念支持，還是洗腦，共產黨在這個社會氣氛下， 還是緊緊掌握了一百二十多萬鐵票。

我們這次選舉，雖然拿到超過八成議席，但實質也是險勝。在選舉之前，我們的同溫層厚度讓我們以為藍絲（親中派支持者）只佔極少部分，可能兩到三成，頂多只有權貴和低能才支持親中，但事實證明，一個社會中的低能還真不少。

不要讓低能接管你的國家。

蔡英文在辯論會引用香港人的一句：「香港人無法再為台灣示範一次。」

沒錯，香港人沒辦法再示範一次了！東突厥（新疆）、圖博（西藏）、蒙古、香港，一國兩制和中共「給」的自治，已是血漬斑斑的死胡同。

我九七年出生，和香港主權移交時同年。廿餘年前沒辦法說不回歸中共，我多少有疑問，幾十年前的人也看到中共之邪惡，為什麼不出聲呢？

不要讓你的兒女十幾年後，有同一疑問。

一月十一日，請用選票出聲。

否則，廿年後，勢必被迫用生命吶喊。

（作者為在台港生，文化大學哲學系及美術系雙主修）

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