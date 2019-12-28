自由廣場》綠依群眾 藍賴樁腳

◎ 陳茂雄

二○二○年總統大選，綠營估計蔡英文會贏韓國瑜三十％以上。可是韓國瑜並不認為會輸掉這一場選舉，他估算雙方輸贏在三％到五％之間。日本的卸任外交官沼田幹夫則認為，台灣兩大黨候選人的票數差距大約只有五％。

韓國瑜是依據群眾來估票，他認為雙方拚場各有勝負，所以選票的差距不大。綠營則依據民調的數據來推算，認定蔡英文可以穩定當選。事實上選戰還有很大的變化，關鍵在於選票的屬性不同，民進黨的選票多數屬自主性，中國國民黨選舉的靈魂在於地方派系的樁腳。

當年的中國國民黨屬獨裁政黨，組織嚴密，有很多樁腳，其支持者自主性弱，多數跟著樁腳走。今日的中國國民黨雖然已民主化，但其選戰的靈魂還是在於樁腳。相對的，以前的黨外人士缺乏組織，支持者都屬自主性的選民。今日的民進黨雖然也組織化，照樣有樁腳，但選戰的主流還是在自主性的選民。

韓國瑜在市長選戰大獲全勝，主要的關鍵不在於韓粉，而是中國國民黨地方派系的樁腳。今日的韓粉雖然也不少，可是韓國瑜及韓粉得罪地方派系，造成樁腳所掌控的選民不支持韓國瑜，也因為如此，氣勢與蔡英文差距太遠。而民進黨自主性選民雖然有不少人不喜歡蔡英文，但他們更不能接受韓國瑜，因而不得不支持蔡英文。

絕大部分中國國民黨地方派系為了自己的前途，表面上支持該黨的候選人，事實上暗中抵制韓國瑜，其中一個理由是韓粉像紅衛兵，這是韓國瑜目前的困境。然而若是讓地方派系覺得英粉更像紅衛兵，加上政治利益考量，有可能結合對抗民進黨，那時候蔡英文的選情就相當吃力。

民進黨認定總統選情穩定，選舉的重心因而移轉到立委，將戰場移到綠營內部，公開呼籲選民，政黨票投給小黨就是浪費，綠色小黨因而反撲，在網路上宣傳，票投蔡英文就是浪費選舉補助款，因為蔡英文必定當選，她的選票減少可以節省公帑，它有損蔡英文的選情。

總統的選情可能還有變化，關鍵在於中國國民黨的地方派系在立委選舉是否能扮演強壯的小雞抬起軟腳的母雞。綠色小黨因民進黨在不分區立委選舉的打壓而反撲，搞不好也會牽動選情。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法