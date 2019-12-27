社論》民主浪潮中的浦島太郎

根據本報最新民調，蔡賴配五十四．二五％，韓張配十五．五九％，宋余配四．七六％，「唯一支持蔡英文」僅一．二一％，蔡、韓支持度差距擴大至將近四成！短短一年由盛而衰，國民黨不知為何而衰，宋楚瑜與郭台銘，兩位「受害者」的現身說法，則點出國民黨的病根。郭台銘指出：國民黨是「列寧式」的革命政黨，但台灣走的是美國的民主制度。他說，國民黨就像「穿著旗袍跳現代舞」，要大破大立改革成柔性的政黨，不然現在很多中常委拿名片就到對岸要土地。宋楚瑜則表示，早就看透了，國民黨大咖們想的就是爭取買辦頭銜，是真的為台商還是為自己，大家心裡有數。

這次國民黨初選，黨中央操弄遊戲規則，卡朱、卡王、卡郭，為韓國瑜量身訂製。吳斯懷列入不分區安全名單，以及邱毅、張顯耀也一度在名單上，吳敦義是否也想爭取買辦頭銜，只有他自己知道。之所以如此，都要拜「列寧式」政黨之賜，國民黨主席手握「獨裁」權限。這個政黨的上層結構，跟下層結構存在鴻溝，只有由上而下，沒有由下而上。在執政時期，上層結構掌握權力與資源的分配權，藉此建立一套扈從體制。在台灣，上層結構是權貴階級、既得利益。在兩岸，上層結構是宋楚瑜所說的買辦，解放軍將領所說的騙吃騙喝。

從內來看，由於上層結構的利益有別於下層結構，所以黨綱不跟著下層結構與社會主流走，反而是跟著北京的感覺走。因為那樣才能成為代理人，才能中飽買辦的私囊。這樣的政治包袱，導致該黨在「後威權時代」失去方向，無法脫胎換骨貼近民意，無法擔任台灣民主向前走的領頭羊。從外部來看，在歐巴馬總統之前，美中處於戰略夥伴關係，所謂的九二共識、馬習會、ＥＣＦＡ等，並未與華府產生扞格；然而，川普時代拉開序幕，貿易戰、戰略競爭改變了政治場景，延續馬英九路線的國民黨，遂顯得既背離台灣主流民意，又無感於地緣政治的震盪。這次大選，韓流暴起暴落，固然有韓國瑜本人的因素，在台灣優先與印太戰略內外作用下，國民黨淪為民主浪潮中的浦島太郎，才是更深層的問題。

川普的印太戰略，台灣是民主典範，不容中國數位極權主義染指。這一點，乃是民主共和的兩黨共識，也逐漸成為民主陣營的主流意見。偏偏國民黨的上層結構，仍奉行「連胡會」以來的聯共制台，也就是，聯合專制中國力量，抵銷台灣民主活力。於是，該黨擁抱中國的數位極權主義，對民運、維權人士受迫害，對新疆、西藏的政教雙重鎮壓，對各種宗教的無差別整肅，乃至對香港反送中風潮，都採取選擇性的沉默。反送中遊行百萬港人上街，韓國瑜「不清楚、不知道」；「哪個國家最危害台灣」，中國兩個字說不出口。韓國瑜的尷尬，寫照著國民黨跟普世價值、台灣民心的向背。

二○○○年首度政黨輪替以來，國民黨不但未擺脫「列寧式」政黨的陋習，上層結構還增添了濃厚的買辦色彩。猶如腦部退化一般，台灣從威權時代進步到民主時代，國民黨卻從民主統一倒退到專制統一，光此一端就難容於具有捍衛民主現狀共識的台灣社會了，遑論其他。去年一一二四，小英政府的失敗，造就了國民黨的上揚，但錯誤理解勝選原因以致後續行動荒腔走板，造成今年該黨的螺旋式下墜。韓流靠假大空騰雲駕霧，也因假大空而迅速冰封。國民黨嘗到去年底勝選的滋味，更加不思自我改革、探究主流民意，也昧於地緣政治的此消彼漲，一味以北京馬首是瞻，不啻埋下當前自我毀滅的伏筆。

一年多來貿易戰與戰略競爭的行動，隱約浮顯美國對中國的新政策，那就是，修正三十年前不切實際的幻想，制止中國往毛澤東路線倒退。在這種情況下，美國的對中、對台政策即使尚未根本性調整，但至少會力挺台灣防禦中國武嚇，且與習近平數位極權統治保持距離。馬英九以來，國民黨已經停止對北京講民主了，今年以來徒然讓小英撿到槍，又能怪誰？現在美國兩黨、媒體、智庫乃至社會，對中國崛起的想像由正轉負，國民黨還繼續跟習近平跳交際舞，其結果不僅是「穿著旗袍跳現代舞」之彆扭而已，恐怕還將自陷於小黨化、泡沫化的存亡危機！

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