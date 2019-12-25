自由廣場》律師談監委約詢法官

◎ 王國論

位列五院之一的監察院，之所以淪為「煎茶院」，就是溯自中華民國以降，一世紀以來均在泡茶、混吃等死。已經想不起來，它曾做了什麼事。

當初溫吞小英，將陳師孟監委放在這個位子，應原亦料想反正他起不了啥作用，任憑武功高強，將你泡在這個醬缸裡，頂多偶爾飄些發酵味，連搔癢屁眼的能耐都沒有。

現在聽說陳監委即將約詢唐玥法官，審、檢協會馬上發起連署遮羞，還真此地無銀三百兩。報上說已有超過六十％連署，好似法官們都要反了。其實，所謂的「連署」，文章多得是，連司法院長都出聲了，只要這單子，法院院長或首席大名掛在上面，其他人好意思不依序填押？

我們始終認為，所謂的司法改革，包括此次監委的約詢，均是在為優質的司法及司法工作人員平反。畢竟一個正派的司法工作者，沒人忍心看他們成為過街老鼠。約詢應該是撈老鼠屎的動作。

而皇后的貞潔不容懷疑，那恐怕是皇后被戴上貞操帶年代的思想；當國王的老婆都已穿上情趣丁字褲時，就別再拿這來讓人掉牙了。

這個事件，肇因於四個字「院際協調」。簡單的說，立法院的老王，搞上了行政院的小三，是否要勞駕他馬的大總統「院際協調」！一群衛道者說，此舉毀憲亂紀，包括馬大總統，但怕的是，他在講他自己。

往昔有些摘奸發伏的司法判決，判決中入罪的字眼就是「舞文弄墨」，這些冤判文，當然無法如列為「判例」之「見解獨到」。

自由心證，法為其定有明文，既設有專條，足見並非漫無邊際，而且是環環相扣。法匠就罷了，如果是真正的法官，應懂這是道德境界的「良心好條」，使用不當，夜晚良心是會來算帳的。

唐玥法官下判決前，既然早已自知平衡心境，早知社會上會有另類之眼光與看法，這是她自己坦言的，就應有勇氣去面對監委的檢視、評斷，為妳的「見解獨到」力爭。

（作者為律師，高雄市民）

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