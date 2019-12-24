社論》大選前來自美國的關切

美國近日相繼以具體行動，表達對台灣的支持。一百六十一位聯邦眾議員上週四聯名致函聯邦貿易代表萊席爾，呼籲啟動美台自由貿易協定（ＦＴＡ）談判，以展現對台灣和印太地區的具體承諾，並幫助美國創造就業。上週五，川普總統簽署兩項預算法案，其中「國防授權法」，除了成立第六大軍種太空軍，因應中國及俄國的威脅，也涵蓋多項關於台灣的條文；特別是針對即將到來的台灣大選，要求行政部門在大選後四十五天，向國會提交報告，說明中國干預或破壞大選的具體行徑。

美國力挺台灣，特別是國會，有長遠的歷史。值得強調的是，這次眾議員聯名函和國防授權法，都出自分屬民主、共和跨黨派國會議員的友台舉動。聯名函有逾三分之一眾議院成員簽名；國防授權法經參眾兩院協商各自版本後由總統簽字生效。國會支持台灣的傳統，一九八○年代在台灣人民追求民主自由之路就明顯展現，國會當時有「台灣四劍客」美名的甘迺迪、裴爾、索拉茲、李奇，即為跨黨派的參眾議員。如今，國會的聲援，把重點放在協助台灣因應中國的威脅。

國防授權法積極關切台灣，分別見諸美台關係及中國相關事務兩大部分；其中有規定行政部門應採行的具體作為，也有表達國會對增進美台關係的建議。具體作為方面，法案要求國家情報總監提交中國干預台灣大選的報告，國防部長報告美台網路安全合作的具體措施，國務卿及國防部長報告履行「台灣關係法」義務與增進台灣安全的進度，包括強化台灣國防及支援不對稱作戰武器等項目。另外，國會也提出增進雙方政軍安全交流，改善對台軍售質量及程序等建議。

國防授權法的另一面，是「劍指中國」。它聲援香港人民捍衛自身權利和自治權，批評中國對待新疆維吾爾人的惡劣手法，也關切中國在北極及南海的軍事行動，禁止聯邦資金購買中國鐵路車廂和公車，還規定制裁華為、限制採購中國無人機及電動車等要項。中國老調重彈，只能以「干涉中國內政」氣急敗壞回應。

不論眾議員聯名函或國防授權法，都是美方主動對我國友善的立場和行動表達。有美國這樣的盟友，台灣不能只口頭表示謝意，應把握時機，以行動增進雙邊關係。兩個月前，美國眾院外交委員會通過「台北法案」，夏波及約霍兩位議員主張美國應正式承認台灣為國家；在台灣，前行政院長游錫堃呼籲以十年為期，積極推動台美建交。台美建交，阻力必定不小，但至少把握美國有對我友善的總統及國會，先由台灣民間或立法院推動，可當做理想的目標。

建交之外，美國議員所呼籲的啟動ＦＴＡ談判，實際而攸關台灣利益。在區域整合的經貿環境，台灣若與美國達成ＦＴＡ，企業投資布局、外貿競爭、經濟邊緣化等當前困境都可迎刃而解。箇中關鍵，有如科技業者許勝雄所指出，「日本福島核食、美國牛豬等都是政府和民間要共同面對的課題」。主政者若不此之圖，卻高唱要與美國談ＦＴＡ、期待日本協助加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ），有如緣木求魚，也有唬弄人民之實。

就大局而言，美國當前或正為彈劾川普而陷入黨派之爭，但對中國威脅的戒心，已成朝野共識。國防授權法「劍指中國」，把華為視為潛在國家安全威脅，都是兩黨共識。誠然，美國仍有部分「中國的老朋友」如季辛吉、前財長鮑爾森、前世銀總裁左立克等人反對與中國「脫鉤」，華爾街也還有金融幫為其遊說。然而，中國從二○○一年加入世貿組織以來，改革開放的承諾都跳票；有如彭斯副總統所指出：「不是美國要與中國脫鉤，是中國與世界脫鉤數十年。」即使民主黨人入主白宮，對中國只會更強硬而非姑息。美國當今應積極應對中國威脅的兩黨共識，一如六四天安門事件後，朝野對中共政權的嚴厲反應。

台灣處此局面，自應把握機會，全力增進與美國的實質關係。尤其即將到來的大選，美國對中國黑手介入如此關切，台灣的人民頭家更應慎思明辨，以選票拒絕中國代理人。民主台灣得道多助，但自己的國家自己救，請從好好投票做起。

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