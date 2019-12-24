自由廣場》沉默螺旋與台商動向

◎ 黃惟冰

前日本駐台代表沼田幹夫二十三日在東京公開演講時表示，雖然民調顯示蔡英文的支持度領先韓國瑜約二十個百分點，但實際開票出來，勝負差距可能在五個百分點以內。換句話說，最後選舉結果仍在未定之天，蔡陣營及其支持者，完全沒有大意的本錢。

首先，大家不妨捫心自問，一年前的縣市長選舉，有多少人堅信陳其邁一定可以守住高雄？又有多少人認為林佳龍不會輸掉台中？但結果呢？

其次，撇開韓國瑜呼籲自己的支持者在接到民調電話時，要謊稱「唯一支持蔡英文」的逆勢操作不談，單憑在學理與經驗上皆得到反覆驗證的「沉默螺旋」而論，韓國瑜支持度被低估的可能性就相當高。

簡單來說，因為韓國瑜的聲勢持續低迷，部分韓國瑜的支持者為了「維護顏面」或「避免衝突」，本來就會隱藏真正的支持意向，以拒接電話、拒絕回答等方式表現。不過，這些選民在秘密投票時，仍會把手中的一票投給韓國瑜。

再者，截至目前為止，再怎麼準的民調，都無法統計大量在中國工作台商的投票傾向，而這數十萬計的台商，屆時有多少人會回台投票？有多少人是韓國瑜的支持者？這些都是民調上巨大的黑數，卻可能成為影響結果的關鍵。

總結而言，沼田幹夫作為資深外交官，「謹言慎行」已是生活本能，再加上日方深知台灣政治局勢複雜，一般不會輕易表態。如今，卻在選舉前夕大動作提出「與眾不同」的分析，自然有其用心良苦之處，不容輕忽。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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