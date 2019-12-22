自由廣場》老共已不看好韓國瑜

◎ 黃惟冰

隸屬人民日報旗下的鷹派媒體環球時報，廿一日舉行「二○二○年會」，並以「兩岸大勢：二○二○統一關鍵節點？」作為討論議題之一。包括前國台辦副主任王在希、前南京軍區副司令王洪光，以及復旦大學國際問題研究院院長吳心伯等人與會，並發表談話。其中，除了已成為台灣選前的「例行公事」，也就是中共的文攻武嚇以外，更有不少弦外之音，值得國人多加「翻譯」、思考。特別是，罷韓、挺韓遊行同日於高雄登場，對選情影響仍未可知，但，中共一方似乎「心證」已成。

首先，王在希表示，從目前的民調看來，蔡英文稍佔優勢，因為蔡英文為現任者，民進黨又比較團結，再加上美國與香港的因素，都對蔡英文比較有利。「翻譯」王在希言下之意，可見韓國瑜雖然再三表示不要相信民調，甚至帶頭「惡搞」，但對中共而言，還是極為重要的參考指標，而且蔡英文確實處於領先地位。

其次，王洪光強調，他判斷「台獨勢力」已在島內佔了多數，「統派」已被邊緣化，這個趨勢不可逆轉。換句話說，王洪光已為「台灣共識」的內涵提出說明，那就是維持台灣主權獨立，以及民主自由的生活方式，不僅成為台灣社會的主流意見，更日漸深化。至於「統一」選項，真的是不得人心。

吳心伯則指出，這屆的美國政府是中國與美國建交以來，對台灣支持力度最大的一屆。美國正在從法律、外交、經濟安全等全方位角度，提升美台關係。同時，美國認為蔡英文連任已成定局，因此，必須對台灣提供更大力度的支持，才能平衡蔡英文連任後可能面對來自中國更大的壓力。「翻譯」吳心伯的話可以發現，連中共都承認，美台關係確實在蔡英文任內突飛猛進，創下過去四十年來最佳表現，也為「保台護國」提供可觀的支持力道。

總結而言，中共為了影響台灣選舉，各種話術早已成為老生常談，罕有新意。不過，字裡行間透露出中共內部掌握的訊息，與相應做出的判斷，對於了解台灣的選情發展、社會脈動與外交處境，仍有一定參考價值。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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