社論》中國的境外政治審查

中國介入台灣大選，往往得到反效果。上屆大選，女星周子瑜因為拿國旗被舔共藝人向中共當局檢舉為台獨，被迫在投票前夕公開道歉，引起台灣民眾的憤慨，導致國民黨選情雪崩，總統與立委選舉全面潰敗；本屆，網紅「波特王」因與蔡英文總統拍攝影片稱呼小英為「總統」，竟被中國的合作方要求刪除下架，但「波特王」豪氣回應，寧可丟掉中國市場，實在「跪不下去」，充分展現台灣人的骨氣。波特王事件對於此次選舉的影響，很快就可以獲得答案。

中共透過重金、網軍、一帶一路及軍事擴張等手段軟硬兼施，對外進行紅色滲透，已構成歐、美、澳、加等民主國家的國安威脅，乃是眾所皆知的事實。其對台灣的滲透更是鋪天蓋地，無所不用其極，對於宮廟、黑幫、社團的統戰尤其用力，幾乎到達台灣社會各角落無處沒有紅色陰影的地步。而中國的崛起，除了讓中共擁有豐厚籌碼做為對台灣統戰的誘餌外，其龐大的市場與商機，更讓部分台灣人充滿期待與幻想。凡此造成台灣社會出現一種經濟必須依賴中國才能再造榮景的論調：在政治上，有力主認同九二共識，不能刺激中國的主張；在經濟上，則強調「政治歸政治、經濟歸經濟」的說法，認為與中國做生意，只要不觸碰政治，就可以在「滿地皆黃金」的中國市場安心賺錢。

部分台灣人對中國的「完美想像」，其實只是一廂情願的幻想，禁不起現實的檢驗。在九二共識方面，中共根本不允許、不承認「一中各表」，它的底線就是一中原則，亦即世界只有一個中國，叫作「中華人民共和國」，因此即使國民黨承認九二共識，但做為「各表」重要象徵的國名、國旗，以及具有官方性質的人員、機構，上到總統、國會，下至地方首長、民代、代表機關的名稱、頭銜不僅不能在中國出現，甚至在台灣舉行的國際比賽，台灣都必須以「中華台北」的名義參加，一切有關國家的象徵、符號皆成為禁忌。其實，九二共識只是一場騙局，國人如今已心知肚明，但藍營政客仍然奉若神主牌，虔誠膜拜，不敢稍有質疑。然而，自今年初習近平提出「一國兩制台灣方案」之後，中共對中華民國生存空間的打壓，就再也沒有任何模糊的空間；台灣要嘛接受一國兩制，否則，缺乏一國兩制為框架，即使打著中華民國國號，照樣被中共認定是台獨。加上香港近半年來反送中運動凸顯一國兩制的失敗，乃形成當前藍營在兩岸政策上難以掙脫的困局。

誠然，在經濟的區塊，中國以最大新興市場之姿，確實對於西方國家，尤其台灣這種小型經濟體具有難以抗拒的吸引力。在內需市場上，台灣只有二千三百萬人口，規模難以與十四億人口的中國抗衡，特別是近年來走下坡的演藝產業，以及新竄起的影音串流等新創區塊，似乎可以在其龐大的內需市場找到出路。因此有些人天真的認為，只要抱持「政經分離」的原則，不去觸碰、挑戰中共的政治教條與意識形態，便可以不受干擾在中國發展。可笑的是，此種想法乃是軟性威權體制的潛規則，在政治的羅網之外另開一扇窗，以滿足人民的物質慾望，化解政治上的緊繃壓力。換言之，軟性威權統治者，要的是民眾不去挑戰它的統治正當性，彼此就可相安無事；但是，硬性的威權體制，卻不以民眾的被動服從為滿足，它以一套高科技的監控技術，將全民納入數位極權的體系中，被動的「不反對」態度不僅不夠，更需主動表態支持統治者的政策與意識形態。

由周子瑜到波特王，以及吳寶春、八十五度Ｃ、一芳水果茶等引起爭議的台灣企業，在在顯示中國的打壓，已經讓在中國發展的台灣藝人、企業失去了沉默的自由，被迫必須表態支持中國，矮化台灣，才有做生意的空間。尤有甚者，中國的政治審查，更藉著銳實力的施展，而由境內擴張至境外。波特王與小英合拍的影片並未在中國上架，卻被要求下架刪除，以及日前中國抵制美國ＮＢＡ事件，即是中國將數位獨裁企圖跨出國境向全球蔓延的案例。波特王是擅長撩妹的網紅，它的戲謔風格呈現台灣社會多元自由的氛圍，因此中共企圖對它進行政治審查，就是對台灣民主與主權的侵犯。若是此種恫嚇的伎倆一再得逞，台灣就形同被中國的紅色滲透攻陷了。

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