自由廣場》這是「算數」？還是「算計」？

◎ 陳靜惠

考一題數學，題目是2100減40%(或打六折)等於多少？很難嗎？是的，難到臺中市政府上上下下的官員絞盡腦汁，還有可能會算錯了！算錯的原因不是題目中的數字，而是題目的定義被不同的命題者竄改了。

2014年，臺中市政府審台中電廠許可證時，核發生煤許可量是2,100萬噸/年；2017年，臺中市政府再審台中電廠許可證時，仍核發生煤許可量2100萬噸/年；其間2016年1月26日，臺中市政府公布了「臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，其中第三條明定自治條例公布日起，不再核發新設固定污染源生煤使用許可證，而且四年內要減少生煤使用量百分之四十。

2018年11月18日，臺中市政府發布一則新聞，內容是臺中市政府去年大砍台中電廠生煤許可量，109年底之前累計減少至40%，以落實達成4年減台中電廠4成生煤用量的目標。

看到這裡，題目已經出現兩次了，那就是「台中電廠生煤許可量由2100萬噸減四成」，那麼算式應該是2100x40%=840；2100-840=1260，答案是1260。

2018年12月15日，臺中市盧秀燕市長風光就職，新任的環保局長在6個月後又被問到這題，吳局長卻給了不同的答案，他的答案是1104。

1104是怎麼來的？2100的四成怎麼會等於1104？不要扳手指，就算加上腳趾也算不出來的，因為新任的吳局長改的是2100，他刻意無視生煤許可證上面白紙黑字寫的「許可量」是2100，自創一個生煤「使用量」出來，而中火在2014年的生煤「使用量」是1839萬公噸，所以吳局長就重新命題，題目就變成現在臺中市政府創造出來的1839減40%(或打六折)等於1104了！

可是問題來了，依據行政院環保署公布的空污法第24條第4項規定，這個許可證的審查程序、審查原則…是由中央主管機關定之，臺中市環保局是不能自創的，就好像大學指考的規定是由「大學考試入學分發委員會」訂定的，全國考生及各考區一體適用，中市府環保局怎麼可以在監考的時候，突然決定更改考題呢！

還有更離譜的，中市府不但改了考題，乾脆一不作二不休，連考試的時間也順便改了，原本指考公布的100分鐘考試時間，環保局在第85分鐘的時候說「招生簡章上的時間是『誤繕』，現在90分鐘要收卷」。語畢再威脅考生，超過時間交卷的話就算違規。

不要以為是笑話，這事情真實的發生了。台中電廠手裡有張106年臺中市政府核發的許可證，上面載明「生煤年用量不得超過1600萬噸，並在109年『起』要減煤4成，但中市府卻在108年11月發了公文，以「誤繕」為由，將許可證上減煤4成的期程改為109年『前』，這一個字的更改推翻了兩年前的命令，盧市長甚至依據那張公文，連續兩次處罰台中電廠超用核准量，又為市庫多賺了900萬元，還放話「若無改善」，10天後會再開罰。

一意獨孤行，橫柴硬入灶，奉勸臺中市政府千算萬算，不要最後淪為「不如天算」。

（作者為國營事業員工眷屬）

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