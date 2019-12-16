自由廣場》支持小英團隊拒紅統媒體辯論

◎ 雷顯威

二○二○年總統選舉電視政見發表會時程，中央選舉委員會已敲定，分別於十二月十八日晚間七點於華視、十二月二十五日下午二點於中視、十二月二十七日晚間七點於台視舉辦；至於行之多年的電視辯論，因朝野陣營對於主辦台有爭議，未能形成共識而停擺。

回顧國內總統選舉電視辯論會，從二○○四年開始，即由自由時報、聯合報、中國時報、台灣日報、中央通訊社與公共電視台主辦，揭開序幕，不僅為台灣民主政治樹立正面里程碑，也成為華人社會的民主櫥窗。

十六年來主辦單位雖有更動，例如蘋果日報取代台灣日報，二○一六年電視台新增三立，但延續總統大選四年一辯，讓朝野候選人藉由開放平台，公平參與述說政見，爭取選民認同支持的民主精神，沒有任何改變。

今年會發生爭議，問題在於有特定紅媒要介入參與，因而讓部分陣營有疑慮，致形成僵局。其實媒體有特定政治立場或不同價值觀，舉世皆然，可是在呈現於媒體版面或平台上，即或有特定觀點，也應善盡平衡報導呈現，而非由單一特定價值論述壟斷。這也是何以無論美國紐約時報、華盛頓郵報、英國衛報、泰晤士報，都有自己堅持價值，可是呈現於版面，卻能力求平衡，因而即或讓反對者不快，可是這些媒體仍能擁有主流民意支持與尊重。

在這樣的情況下，小英陣營拒絕紅統媒體參與二○二○總統電視辯論主辦，答案就很清楚。因為該媒體自去年台灣九合一選舉，提出「無色覺醒十大主張」，表明「認同兩岸一家親，同根同源，台灣人就是中國人」，且要推動「討論未來兩岸人民能接受的統一步驟與模式」，結果在韓國瑜簽署認同十大主張後，該媒體今年全方位「挺韓」，不僅打壓國民黨內其他角逐總統提名的參選人可獲公平待遇的機會，如今又故技重施，如此自失媒體分寸的平台，小英陣營的拒絕自可理解。

筆者認為，小英團隊的抵制，並非在於擔心在轉播時可能出現不利小英的報導，而是凸顯，在守護台灣民主前提下，不應容許一個親中紅統媒體，藉民主自由之名在台「為中作嫁」。

（作者為資深媒體人，台南市民）

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