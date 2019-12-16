自由共和國》林保華／難民法及其背後的諜影

香港反送中運動半年以來，街頭日常。（美聯社檔案照）

林保華／時事評論員

看到有關台灣民進黨用香港的人血饅頭騙取選票的說詞，我的第一個反應是這種說辭一定來自中國，如果由台灣人或香港人嘴裡說出，也一定是與中國民運人士多有接觸的人說出來的。因為「人血饅頭」的典故來自被毛澤東推崇的左翼文人魯迅的小說《藥》，台港人士並不熟悉。六四以後一大批中國人藉六四之名入籍美國，可是有許多並沒有接受美國價值觀，而是為了私利，因而出現「六四人血饅頭」之說。其中還包括一些混進民運隊伍裡的共諜，中共也在那裡發展共諜。這些已經成為美國社會中的一個難題。所以川普一度說要拒絕接受中國學生。

台灣是一個民主國家，香港人有難，台灣相助，雖然不是義務，卻是一個責任。因此在《港澳條例》有所規定，並且也在做。然而是否制定難民法，我一直持保留態度，後來發現還涉及諜戰，我們應該更加謹慎。

中國與美國是根本不同的文化背景，這樣強大的美國對中國人已經難以接受，那麼距離中國這樣近，又有相同文化背景的台灣如果有一個難民法，台灣不亡國才怪！

九七前的香港沒有難民法，但是只要廣東傳說耶誕節要大赦偷渡客，馬上就有大批偷渡客湧進。平時也有不少，導致港中有隔日遣返偷渡客的協議，否則香港的拘留所與監獄就有立即人滿之患。

南越「解放」後，許多越南人投奔怒海，英國是民主國家，不能見死不救，因此香港執行「第一收容港」政策，接受越南難民，再由英國政府安排到其他國家。當時香港人要供養幾萬難民而大叫「陸沉」，有的民主黨立法局議員也不顧人權而反對接受越南難民，聽任他們在海裡自生自滅。當時在萬宜水庫附近設置難民營，因為沒有太多人力管理，問題很多，尤其許多婦女被霸凌，大家眼開眼閉。

在二○一六年旺角騷亂被以「暴亂」名義起訴的本土民主前線成員黃台仰與李東昇在德國申請政治庇護，兩年後獲准。黃台仰在接受媒體訪問時就表示，期間所受的精神折磨，使他一度想自殺。德國是講究人權的發達民主國家尚且如此，台灣如果設立難民營，又會如何？誰能夠估計將會有多少難民來？需要多少經費養活與管理？今後的出路又如何？

香港反送中運動開展以來，據我了解，也用個案處理，並沒有出現大問題。然而如果通過難民法，誰也無法預料。推動難民法的個人或團體，有許多出於人權理念，然而也應面對現實。有的動機卻非常可疑，尤其現在連國民黨也出來推動了，他們對中共殘酷鎮壓香港抗爭者沒有出聲，甚至表示支持，現在卻突然要訂立難民法，顯然醉翁之意不在酒。

香港人對難民法的態度也不一致，不過主流還是認同台灣目前的做法，然而冒出諜影也讓我不安。我們接觸的一位十八歲小港獨，今年年初被人欺騙說來台灣可以見到熱比婭，來了以後一直被人跟蹤，包括與我們吃飯的照片也上了香港左報；鬧到香港左報發出蔡英文總統派特使接見他的假新聞。這時國安才動起來，釐清了跟蹤事件有左報記者、香港退休警察、在台中生、徵信社等。

這位小港獨後來接連又來幾次，說是在香港精神壓力很大，要來台灣散心。他來找我們，我們會請他吃簡餐、聊天，要他保重、注意安全，也告訴他台灣政治情況複雜，不要隨便接觸政治人物。他的家境並不好，然而後來我們了解他居然進出東區的星級酒店，回到香港後還從家裡搬出來自己租房子住，他的戰友們非常驚訝，把這些情況告訴我們，他們問，台灣是誰給錢啊？反送中運動一開始他就來台灣想尋求庇護，據他的戰友說沒有看到他積極參與運動。我們也再無聯絡。

這種情況我們並不陌生，因為去年我們團體組織一個國際論壇，邀請台港與中國弱勢民族代表，就有人在會場對他們進行「策反」，手段是誘之以利。遺憾的是許多人對這些沒有警覺，我們示警也沒有用。 所以我也痛感政治人物品行與修養的重要；不可能十全十美，但是應有底線。

最近一些香港學生來台灣討論難民法。那位小港獨也以團體名義高調參與，寫信給台灣相關首長，還發給經過精心選擇的政黨與媒體，不熟悉台灣政治生態與媒體生態者，開不出這樣的名單。接著發生的一些事件，包括誤會與有心挑撥，顯然是要在選舉前打擊民進黨。

可以告訴各位的是，香港左報所罵的台獨不一定是台獨；香港左報所罵的港獨，也不一定是真港獨。真真假假非常複雜。我信任方仲賢，因為他在反送中運動的表現，已經成為港共的眼中釘。二十歲上下遇到台灣複雜的政治狀況，出些紕漏改正就是。

被共諜利用的，暫時的迷失我們也不必太過責難，因為他們太年輕了。問題是要能夠洗心革面抵抗外界的名利誘惑，才不會沉淪。必須知道，共諜只是利用他們而已，失去利用價值了就會拋棄，如何繼續做人？如果深陷泥坑，了解太多事情，還有被滅口的危險。

至於政府，除了必須完善相關的國安條例之外，對《港澳條例》中的政治庇護條例也予以完善。另外是否可以制定暫時安置香港年輕人的就學或就業問題的條例，這比當政治難民好，彼此都有迴旋餘地。但是無論怎麼做，都需重視國安，包括投資移民。民進黨必須繼續執政，而且在國會超過半數，才能完成未竟之業。對國安部門，也有更多的期待。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法