自由廣場》薛瑞福去職幕後

◎ 張旭成

美國國防部發言人日前宣布，印太事務助理部長薛瑞福因家庭原因提出辭呈，將於年底離職。這是一則北京歡迎的消息。

薛瑞福和白宮國安會亞太事務資深主任博明，和國務院東亞／太平洋事務助理國務卿史達偉一起被認為是川普政府的對中鷹派，因為他們努力反制中共政權在亞太的霸權主義行徑。

今年五月，薛瑞福對媒體表示，中國已將超過一百萬名穆斯林維吾爾族人押入新疆「集中營」。他是美國第一個用「集中營」這個名詞稱呼中共官方所稱的「職業教育培訓中心」，並對中共當局在新疆的作為給予最強烈譴責。

他公開表態支持香港「反送中」運動。他說美國「百分百支持」港人，支持「中英聯合聲明」所保證的基本權利，不會因為擔心被指責為香港抗議的「幕後黑手」而改變自己的原則。薛瑞福是台灣長期的友人，不論在政府或智庫（如2049計畫室），他對台灣的國安和外交都提出許多重要建議。他被認為是川普政府中台灣最強大的支持者之一。

他在六月間的一次演講中說，美國看到中國正在以「全政府」之力恫嚇並破壞台灣的穩定，美國將協助台灣抗衡中國的壓力，包括直接協助台灣建立能力以防範中國介入台灣選舉。他在十月初訪問中國前夕，在華府表示，將向北京表明美國對台灣的政策立場與關切，「美國支持台灣是同樣的民主體制，希望看到選舉以自由、公正及不受威脅方式舉行」。

為什麼薛瑞福辭職不幹了？五角大廈發言人說，他辭職是因為家庭原因。「個人理由」只是其一，他家裡有四個小孩，他幾乎每週都要來回亞洲各國，工作壓力非常沉重，不能否認，但更重要的應該是政治問題。華府《外交政策》雜誌透露，薛瑞福可能與負責政策的國防部副部長魯德意見不同，對國防部和白宮未能接受和推行他的政策理念感到失望。

注意川普政府對中國和台灣政策的觀察家都注意到，儘管國會通過「台灣旅行法」等等諸多友台法案，及每一年「國防授權法案」，但川普政府都以不具約束力的「國會意見」視之，很少被落實。川普總統喜怒無常，擔心友台政策和措施可能得罪他的「好朋友」習近平，妨害美中貿易談判。

更嚴重的是，國務院和國防部還有許多「擁抱熊貓」官員，主張維持現狀，不支持和不執行二○一七年十二月「國家安全策略」和二○一八年一月「美國國防策略」等反中、抗中的綱領。由於薛瑞福竭力執行川普政府「自由開放的印太策略」（不同於歐巴馬重返亞太政策），他和主張維持現狀的國防部上司與部屬格格不入，只好掛冠求去。

多年來美國國會極力支持台灣，川普政府中也有許多同情和支持的官員，因為在新的國際秩序，台灣處在第一島鏈的關鍵地位及其能夠扮演的戰略角色，是美國印太策略不可或缺的一環，支撐美國的戰略利益。易言之，台灣需要美國，同樣的美國也需要台灣。台灣決策者既需分辨敵友，更需要認清夥伴如美國，不可一味依賴和扈從，自助才能夠獲得人助。

（作者為美國賓州州立大學政治系名譽教授、前國安會副秘書長）

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