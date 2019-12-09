高教展望》清大校長賀陳弘︰大學教授是國家流動資產

清大校長賀陳弘認為大學教授是國家重要「流動資產」，若不守護，恐造成「學術絕後」困境。（記者洪美秀攝）

憂政府若不守護 競爭力下降 恐釀「學術絕後」

公立專科以上學校 延長服務人數統計表

記者洪美秀／專訪

總統蔡英文上任後實施軍警公教年金改革，其中受影響最大的大學教授，卻是沒有聲音的一群。清華大學校長賀陳弘疾呼，大學教授是國家重要的「流動資產」，宜與較屬「固定資產」的軍公教適度分離，才能為國留住人才。他建議針對大學教授訂定特別條例，建立攬才及教授特殊年金制，提醒一旦流動資產流失，大學無法代謝，將形同「學術絕後」，台灣競爭力下降，將是國家最大損失。

年改有必要 但盼大學教授分流

賀陳弘表示，年金改革改善國家長期財務，有其必要性，但已有人指出大學教授是「陪葬品」；八月有包括產業大老施振榮等十八位工研院院士提出呼籲，大學校長們也向總統、行政院建言，呼籲大學教授的年金改革與軍公教分離討論。主因是若無法留住優秀的大學教授，培養的學生競爭力勢必下滑，長期意味產業的出口品質將下降，嚴重衝擊國家競爭力。

賀陳弘指出，年金有兩大概念，一是延遲給付。大學教師的養成期較長，初任時間較晚，多在三十五歲到四十歲之間，因此任職期限可能只有二十多年。但以任職二十年的教師為例，年改後年金大減達四十％，即年改前約可月領七萬元，年改後剩四萬，自然會影響人才是否投入大學教研的意願。

他分析，台灣公立大學教師編制約一萬五千人，平均薪資以每年一百萬元計算，若調薪五十％，政府每年恐需約八十億元支應，但仍無法與香港等國家的大學薪資抗衡。退撫年金對教授人生安定性有延遲給付的概念，以每人每月年金多二萬五千元為例，以每年平均退休人數推估，每年只需三十億元，卻可守護國家「流動資產」。

其次，年金制也是履約獎勵，鼓勵教師久任。香港的大學教師聘任就有獎勵制，做滿五年、十年就有額外獎勵金，按年資累積的退撫年金，就是希望人才長期留任，否則教授遇到好條件就出走。

延退變多 恐造成校園代謝變慢

目前年金改革制除可能造成人才出走外，也恐造成校園代謝變慢。賀陳弘舉例，年改前，二○一六至一七年全國公立大專約有一千一百名教授退休，年改後一年不到九百人，等於約二十五％人力沒流動，不退的原因是為了拉長退休年資，累積年金，但如此一來，大學師資新陳代謝恐變慢，易讓學術傳承流於老化或中斷。因此，建議政府應思考制定特別條例來保障國家流動資產。

籲訂特別條例 設教授特殊年金制

針對目前教育部與科技部推出彈性薪資制度及玉山學者計畫要提高年薪來助大學攬才，賀陳弘坦言，清大估有六成教師獲彈性加薪、平均增約三萬五千元，在各大學中的運用成效是數一數二。但彈薪或玉山計畫較是「前台」在職薪資提升，還是需要退休年金「後台」保障。年輕人才會看整個包裹，比起薪資高台灣一、兩倍的香港、新加坡，只是拉近還無法競爭，政府須更積極，讓知識一棒傳一棒，否則恐造成「學術絕後」。

彈薪+玉山加持 清大6成師加薪

清大也未疏於延攬優秀學生，提出日、英、法的雙博士制和美、日的雙碩士制，以及與美國柏克萊大學的雙學士等計畫，意即學生念清大就能與國際一流大學接軌。

此外，清大今年新開設「國際學士班」，擴大招收國際生，電機資訊與商管學院開專班，全英文授課，學生可自行組合、跨領域修課。另一是華語Plus+X計畫，提供兩年華語學習加上兩年其他專業領域課程，國際生除能學華語，也能擁有專業領域知識，已吸引二十多國、上百名國際生申請，展現清大與國際接軌及向國際攬才的企圖心。

註︰教育是百年樹人，高教更係國家競爭力，「高教展望」系列將呈現大學領航者心聲與建言，報導及影音同步刊登於自由電子報（https://www.ltn.com.tw/）、自由評論網（https://talk.ltn.com.tw/），共期高教發展與永續。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法