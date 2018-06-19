社論》年金改革不是請客吃飯

年金改革議題再引議論。軍人年改方案在立院臨時會審議，今天將進行表決大戰。同時，退休公教人員六月起陸續收到銓敘部寄發「退休所得重算處分書」，眼見年金從七月一日開始縮水，已有人展開集體訴願、打憲法官司等救濟程序。不論個人或公眾，收入增加是好事，減少必不受歡迎；年金改革是降低公教人員所得的事，有些當事人的不滿之心，因此油然而生。

主政者不能輕忽年金改革引發的當事人反彈。台北市長柯文哲上任後，刪減重陽敬老金，得罪了不少資深公民，民調因之下跌，有人還揚言將反映於投票行為。敬老金是一年一次的額外收入，少了它都會引起反感；年金攸關退休者長年固定預期所得，處理不好，怨懟必生。

從而，退休公教人員就此進行訴願、釋憲，都是當事人爭取基本權益的可預見反應，自當依民主法治程序進行。同樣重要的，主管機關不僅應提供周到而適切的查詢服務，還要針對誤解或曲解的說法傳言，以同理心進行耐煩的溝通說明與釋疑，避免以訛傳訛，滋生事端，影響年金改革的實行。

現有年金制度必須改革，這不但是簡單的算術，也是常識問題。行之有年的現行制度，最基本的問題出在入不敷出，無以為繼，各種年金都面臨遲早破產的危機。從支出面看，公教年金制度最大的問題，是偏高的所得替代率。公教人員退休與在職收入相差有限，週休七日與每天上班所得差不多；改革後台灣平均所得替代率六成，仍較經合組織（ＯＥＣＤ）先進國家的約五十％為高。

公教退休金的優惠存款利率，高得不合理又沒彈性，不改也不行。十八趴的優惠，比起金融市場多年來一、兩趴的定存利率，太脫離現實，也令沒有優惠的工農等其他職業退休族不平；政府和台灣銀行合計，每年要為此背負八百多億元沈重包袱。另外，現今年輕世代飽受低薪之苦，退休公教人員月入可倍數於在職年輕上班族，同樣太脫離現實。尤有甚者，若現制持續，年輕人被迫多繳、少領、延後退休，甚至因破產而領不到年金，如此世代不公平不正義，也非改變改革不可。

公教年金不合理、不公平、不得人心的現狀難以持續，改革勢在必行，但政客總不願做得罪選民的事，直到蔡英文政府才動手處理，這是完全執政的民進黨政府兩年來最值得肯定的作為之一。其間，也有不少人認為主政者未能掌握可用的民氣，優柔寡斷，領導魄力不足，過度遷就被改革者，以致過程拖拖拉拉，徒增社會亂象與改革阻力。另一方面，做為當事者的公教人員，共體時艱者所在多有，反彈、陳抗也屬可理解的反應，但有些脫離現實的言行，不但無助說服社會大眾，反而凸顯了年金改革的正當性、必要性與迫切性。

改革過程一開始，就有人搬出信賴保護原則，主張不能溯及既往，強調年金一毛錢都不能少，還有人呼籲軍公教能撈就撈，能混就混，一起拖垮政府。這種心態與主張，出於個人自我中心，不識大體，不負責任，也與「及其老也，戒之在得」明訓相悖，無助爭取社會支持；若干人以「壯士」自抬身價，爭議更大。在年金改革定案、下月即將實施之際，最近又出現月領八萬元的退休教授感嘆少領年金之後，「已無法去美國參加同學會」，「晚景淒涼」。這一感慨之言，與庶民感受嚴重脫節，顯現的是當事人的優越感與不明事理，減損了社會的尊重，只進一步招惹對抗拒改革者的反感。

改革不是請客吃飯，年金既是人口老化的問題，也攸關政府財政支出與下一代負擔，年金改革因此須縝密規劃，務實堅定推進。每個人都會進入老年，在年金改革的討論中，凸顯的是年金絕非天上掉下來的，不能全推給國家或別人承擔，個人也要為自己的養老負責。年金破產危機已現，仍抗拒改革調整；一如進入少子化的今天，有人高唱「六歲以下孩子國家養」，都是不負責任也不切實際的主張，台灣沒有這樣的奢侈。進入高齡且少子化的社會，為自己的老年負責，不把兒女、政府當提款機，減輕下一代及社會負擔，老人會更有尊嚴，台灣明天也會更好。