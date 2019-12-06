自由廣場》川習 既合作又對抗

◎ 林正二

川普正面臨國會的彈劾，由於共和黨掌握參院多數，預期川普不可能被彈劾下台，反會激發川普支持者士氣，有利其選情。明年的總統大選，美國人民最關心的是景氣可否持續下去。川普上任以來，以「美國優先」及「再讓美國偉大」為施政主軸，以「美中貿易戰」為手段，成功促成美國及外國一些海外廠商，返美或至美投資設廠，加上川普推動企業減稅措施，美經濟景氣指數已提升，有助於其連任。

在美國景氣復甦情況下，川普為贏得大選，要持續維持經濟成長穩定，必須考量美中貿易戰對美國經濟的影響。面對習近平針對美農業州及美國民眾因美中貿易戰，影響出口及生活開支等民怨，轉為對川普的選舉壓力，如明年美中貿易戰未達成初步協議，將影響愛荷華、密西根、明尼蘇達等關鍵州的經濟及選票；加上企業界與歐盟一些國家的壓力，務實的川普可能在中國答應給美國一些優惠措施以及無傷大局的讓步後，先達成局部協議，選上後再跟中國周旋。

美總統大選後，由於「對抗中國」已成為美國朝野的共識，不管川普是否連任，未來的美國總統仍會以經貿為主要武器，對中國展開全面性的抗衡，只是執行方式不同而已。如川普連任，在新民意支持下，有更多籌碼對中國施壓。美國將加強與民主國家貿易、投資、科技、情報分享與外交軍事等合作關係，抗衡中國，期能加強對中共的壓力。

中共面對未來美國聯合民主國家的全面施壓，將會加強跟中南美與東南亞等國家的政經關係，並擴大跟歐盟與日本的經貿合作，以化減美中貿易戰對中國經濟的衝擊。

此外，未來中共很可能在朝鮮與中東等美國甚感棘手的全球議題上，加強跟美國的合作，並應允美國在停止侵犯智慧財產權等方面，做一些表面上的改革，大量購買美國產品、放寬美商在中國設廠的條件等，以期美國接受中國技術性的妥協，跟中國達成貿易協議。美國是否接受，要視未來國內經濟情況與國際政經情勢，以及美總統的魄力與戰略觀點而定。

如果未來美國經濟景氣指數持續上升，中國對美國的經濟影響力大幅下降，且國際上沒有棘手問題需中國的協助，美總統在國會朝野的壓力下，將堅不讓步，迫使中共在強迫外資技術轉移、不當補助國營企業，以及違反智慧財產權等，做根本性的經濟結構改革。這將是中共未來要面對的最棘手問題，如處理不好，不僅將影響中國的經濟發展，也會衝擊中共的社會主義市場經濟體制，進而影響政權的穩定性。

（作者為退休駐美外交人員）

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