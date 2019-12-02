自由廣場》從西雅圖咖啡想起金次郎

「忘記道德的經濟就是罪惡」

◎ 林文彬

報載西雅圖咖啡豆標示不實，涉嫌欺騙消費者，重創業者形象。這新聞讓筆者想起日前創生考察日本千葉縣保田小學，巧遇被遺忘的金次郎雕像，以及金次郎名言「忘記道德的經濟就是罪惡」。這所已廢校創生的民宿驛站，更賣起「金次郎咖啡」，令人驚艷。

早在二戰前的大正年間，日本各小學校都設立二宮金次郎背著木柴、邊走路邊讀書的雕像。旨在宣揚勤勉好學，及其日後領導六百個村莊，振興農業經濟的典範。但二戰後雕像都已遭撤除，台灣則被換成孔子，甚至是孫文、蔣介石等的雕像，大張意識形態之網。

金次郎雕像在日本的消失，主要是拆除供奉天皇的奉安殿，而一併撤除；也有以一邊工作、一邊走路讀書，易釀交通危險而作罷；亦有以無涉在地的淵源而撤除。

但反觀台灣，學校則仍被蔣介石等不當雕像霸占成為意識形態的養成所，至今猶未下架。

事實上，金次郎既不是政治家，也非幕府將軍。相反的，他是苦讀出身的農政家，是日本「資本主義的『祖父』」，也是「報德法」的實踐者，在神奈川縣小田原市的「報德博物館」便可一覽他主張，包括「忘記道德的經濟就是罪惡」等思維。難怪，自二○一四年日本的創生元年開始，金次郎的雕像又在日本重現，鼓舞著「社會企業」（賺錢兼作公益）的社會責任與創新。

咖啡造假餘波盪漾之際，世人正可重新認識金次郎咖啡的社企精神與創生，端正歪風；同時撤除不當的雕像，也才能通過「忘記道德的『政治』更是罪惡」的檢驗。

（作者為雲林縣議員，著有《台灣的第三條路：社區營造政治學》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法