自由廣場》深盼老Ｋ黨內民意覺醒

◎ 陳紀元

繼國民黨下架邱毅、張顯耀後，不少該黨的「黨內民意」亦視列名不分區安全名單的吳斯懷、葉毓蘭如瘟神。可以理解：沾紅又粘統，會喪失政黨票並影響區域立委；但國民黨並不是今天才沾紅粘統，難道這些「黨內民意」已冒出覺醒的芽？

自十餘年前，一聲「連爺爺，您回來了」，國民黨的幽魂就被勾進中國，爭相以和中南海高官見面為光彩，汲汲營營於成為中國代理人，好大口吃肉。對於中國在國際社會處處打壓台灣、以飛彈海空軍時時恫嚇台灣、利用台灣的民主自由滲透蛀壞台灣…等惡形惡狀，卻裝睡叫不醒，好像台灣不是國民黨的家。這次，明目張膽的把紅統者列入立委安全名單，明白宣示國民黨要當中國的木馬，不要台灣這個家了。

讓紅統的不分區立委進入國會對台灣很傷！一是人民不能罷免他們，二是政府的各項機密都會攤在他們的眼下，三是不配合中國利益的官員將被操得體無完膚、不配合中國利益的預算及法案將被鬧得一事難成。為免受到傷害，我們要擦亮眼睛，下決心影響更多「異溫層」，一起好好斟酌國民黨及其他政黨的不分區立委名單，把那些不把台灣當成家的政黨，包括總統候選人完全下架。

以往，當中國利益或台灣利益有議論時，常會被冠上統獨之爭、藍綠惡鬥之名，很多發展的資源也因此名而被內耗掉。但經歷十餘年的內耗，台灣的政經社會仍有成長健壯，尤其是蔡英文執政這三年多。所以，以台灣為家的人，若能不再陷入中國利益內耗，以台灣的根底、台灣人的素質，未來的政經成長及國際地位絕對亮麗。

非常期待國民黨「黨內民意」真的覺醒，不再跟隨其上位者沾紅粘統，脫離習近平也推翻的「一中各表」模糊。

「潮水退了就知道誰沒穿褲子」，這次中國在香港的暴行就好像消退的潮水，果然沒穿先前承諾的「一國兩制和平褲」，露出「殘暴」兩個很齷齪的字。

國民黨的「黨內民意」諸君，我們一起來營造不紅不統的家吧！讓每一家人不必再受「代表中國共產黨來這邊監督台灣省選舉」的污染。

（作者為南台科大財法所副教授，業商）

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