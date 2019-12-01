自由廣場》美國國會拿下更多外交話語權

◎ 雷顯威

美國總統川普終於簽署《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），讓這項國會主導的法案正式成為法律。此舉不僅給香港，也是對全世界自由民主國家，送上一份及時的感恩節禮物。後續政治效應，值得關注。

對川普個人而言，正值美中協商如何完成貿易戰第一階段協議，好讓川普以此成果做選戰訴求，他不樂見《香港人權與民主法案》干擾協議，自可預期。所以上週五他接受Fox & Friends專訪，表明「我支持自由。我支持所有我們想做的事情。但是我們也正在達成歷史上最大的貿易協議」，顯示其保留態度。對照今年六月他與習近平對話，提出「只要北京和華盛頓之間的貿易談判取得進展，他就不會公開支持香港抗議者」談話，立場一致。

然而形勢比人強，共和、民主兩黨高度共識，參、眾兩院壓倒性通過人權法案，總統即或有保留，依憲法規定，只要國會維持三分之二以上支持，仍可順利叩關，只是成為法律時程早晚而已。這也是川普終於簽字的理由。

回顧去年迄今，美國立法部門積極主動參與立法，對外交事務一再明確表達立場，而且都成為美國的法律（例如台旅法、台北法案等），這對三權分立的美國而言頗不尋常。因為外交事務向為總統行政職權，如今國會顯然在川普時代有了更多的話語權；反之，川普推動的法案，卻卡在國會難過，例如美墨加貿易協定（USMCA）歷經近一年至今仍在國會待審。

對中國而言，川普簽了人權法案，自此中共更可以將香港的「暴動」與區議會選舉的失利究責在「美帝」頭上，為中共決策失真、失靈、失民意，找到出口。果真如川普所言，他是習近平的好朋友。

（作者為資深媒體人，台南市民）

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