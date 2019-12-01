自由廣場》母語滅絕不是危言聳聽

◎ 邱寶福

如果要我舉一個在校園裡面，昨非今是的例子，讓我印象最深刻的就是講台語了。

民國七○年代，政府力推講國語運動，在學校講台語被抓到，要掛狗牌要罰五元，當年的我常常被抓，因為對我來說，台語是第一語言，在我家根本沒有人會講國語，為何我的台語講得如此流利，道理很簡單，那就是以前的孩子都有一個完美的沉浸式學習環境。

現在的孩子，先不要提北部，連南部的孩子，在學校很少聽到有人講台語。有時候上課我使用台語教學，班上就會有一些孩子表示他們聽不懂，只好又改回國語，或雙聲道並用。會講台語的，音調也很奇怪，最讓我疑惑的是，明明我在家講台語居多，我女兒竟然也不太會講台語。她國小的時候，我教她一到十的台語唸法，她怎麼唸怎麼怪，就像聽到一個外國人講國語一樣怪。國小有所謂的閩南語課程，台語唸的零零落落的女兒，竟然可以考九十八分，這也太不科學了吧！

日前韓國瑜夫人李佳芬女士表示母語應該在家裡學，暗諷學校教母語「浪費資源」。其實她講對了一半，母語當然要在家學，但問題出在，現在的家庭結構以核心家庭跟小家庭為主，很多年輕父母本身已經不太會講台語，在家也不講台語，學校不教的話，孩子回家也沒那個環境，如此一來再過幾年，等這一批不會講母語的孩子為人父母，母語就真的要滅絕了！

目前學校的閩南語課程，象徵意義大過於實質意義，例如在樓梯轉角張貼母語大字報，或世界母語日老師校長利用朝會時間全程用台語報告，並鼓勵老師利用每週一天的時間用母語教學，台下的學生聽到台上的老師用不輪轉的台語說話，時不時迸出笑聲。除了世界母語日那一天，你根本很少聽到學校老師使用台語廣播跟上課，學生更不用說了，都是用國語交談。

現在的孩子不會講台語的原因之一，就是電視節目。以前只有老三台，很多布袋戲跟歌仔戲還有連續劇都是台語發音。反觀現在電視一百多台，年輕人甚至已經轉戰網路追劇，少了這些文化刺激，再加上家庭少有台語環境，拯救母語大作戰，必須多管齊下，而不是全部丟給學校。

（作者現職國中教師，台南市民）

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