自由廣場》迎戰花生之亂

◎ 廖世冠

這回雲林縣的「花生之亂」，農委會主委陳吉仲決定啟動花生收購機制，宣布將以每台斤四十元以上委託農會與合作社場收購花生，放話準備廿億要讓擾亂市場的「販仔」沒生意做，此舉遭到部分不知民間疾苦的媒體指稱「大撒幣」、「不尊重市場機制」，我卻要說：陳主委做對了。

今年二期花生部分早種者受八一二豪雨影響，整體產量減少十八％，因此十一月以來花生價格較同期上漲二至四成，到十一月十二日左右盤商突然以「進口花生」為由開始壓低收購價甚至停收，花生價格從一台斤四十七、八塊錢急遽下跌到三十一、二塊錢甚至還找不到人收。

自從台灣加入WTO後，自二○○四年起每年都有五二三五公噸的花生進口配額，今年也不例外，都是在十一月標售次年的權利金，次年元月後才開始進口，為何往年都沒問題，今年在產量減少的情況下反而成為壓低價格的理由，不禁令人懷疑，這不僅是聯合壟斷壓低糧價，而且極可能是一種預謀式的突襲，其目的為何不言可喻，而代價則是農民的血汗錢。

照理說基於照顧農民的立場，當農民權益受到嚴重損害時，縣政府、農會應該要積極出面為農民解決難題，可是雲林縣政府除了一再將價跌歸咎於行之有年的進口外毫無實質作為，在這種「市場機制」早已蕩然無存，地方政府、農會又失能的情況下，幸虧陳吉仲主委這次拿出魄力向背後的惡勢力正面宣戰，才讓「市場機制」得以撥亂反正，逐漸恢復正常，目前已陸續有花生農退還收購保證金，因為有盤商開始願意以四十元以上價格收購了。

當然緊急收購的過程中也會有些花生成色、濕度，還有路線安排等問題，但是瑕不掩瑜，陳主委的決策，值得肯定！

（作者為雲林縣民）

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