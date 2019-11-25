《社論》用後視鏡看不到台灣奮進的故事

美中貿易戰爆發，夾在兩強之間的台灣雖然受到衝擊，卻也巧妙地利用此一惡劣客觀形勢，積極改善投資環境，吸引台商回流，至今成效可觀，計畫投資金額近七千億元。不料，國民黨立委曾銘宗卻大爆台商實際匯回金額為零，韓國瑜等人更猛烈抨擊小英政府灌水造假。如此的爆料批評既不合常識，亦違背專業，何以號稱財經專業的立委與國民黨總統參選人竟如此口徑一致看衰台灣，不願相信台灣經濟出現轉型升級的契機，彼等的心理癥結為何，以及台灣在困局中奮進的事實，值得進一步申論探討。

藍營對台商回台投資的質疑，令人匪夷所思。稍有常識的人皆可了解一項基本的事實，就是台商或外資在台投資擴廠，在資金部分普遍現象是少部分自籌、大部分則可能向銀行借貸、發行債券取得，至於資金來源是本地或境外，並不能判斷投資案的真假。而以台灣資金氾濫，只缺投資意願，且台商大都在台灣擁有總部的情況下，台商在台擴大投資，有必要一定由中國匯回資金嗎？再者，投資案的落實程序，從計畫提出與評估，到土地、建廠與設備的採購，以及人才的延聘，均有不同時程，必須按部就班進行。換言之，投資的資金與落實，係分期實施，不會一步到位，才是一般企業的正常營運模式。

尤有甚者，政府今年推動的「投資台灣三大方案」，至今吸引七八二二億元投資，包括︰「台商回台」六九七七億元、「根留台灣」五四一億元、「中小企業方案」三○四億元，預計年底可到位的投資達到二二五五億元。這些投資案除了少數顧慮中國不敢公開外，多數可以查核，不可能造假。例如至今最大投資案乃是鴻海集團旗下面板廠群創光電於竹科苗栗園區、南科投資七○一億元，若是虛報灌水，廠商難道不會主動爆料抗議？再者，鴻海創辦人郭台銘乃是親藍人士，豈會容忍小英政府政績膨風而噤聲不語？另外，新北市長侯友宜兩度公開表示，台商回台在新北市「投資的金額已經超過一千億元，創造一萬八千多個就業機會」，台商回台怎會是零？郭台銘、侯友宜都不可能幫民進黨政府幫腔作勢。綜合上述可知，韓國瑜等人的質疑攻擊，主要目的在於進行政黨惡鬥，在經濟專業上是站不住腳的。

其實，探討藍營為何批判台商回流造假，固然在於追求真相，但更重要的是深究這種唱衰台灣的心理癥結，才能了解台灣進步的障礙何在，找到解方。不可否認地，台灣近幾十年來經濟一路下滑，薪資停滯，消費低迷，內需疲弱，股市由歷史高峰墜落，至今未能再創顛峰，台灣錢淹腳目的好光景一去不復返。這段被稱為「失落三十年」的日子，適逢中國全面對台磁吸，經濟快速成長，強烈對照下，台灣的年輕人迷茫無助，不滿現狀，中老年人則緬懷過去的黃金年代，感嘆美好的日子不再，有些甚至對戒嚴時代產生懷念之情。這種幽暗的戒嚴情結大都殘留在韓國瑜這類政客的內心底層。這些人一方面「批判台灣整整鬼混二十多年」，一方面卻跟多數在基底打拚的民眾不同，讓自己過著吃喝玩樂的日子，把一切責任歸咎於本土政黨的執政。可悲的是，他們對於如何解決台灣的問題，提不出專業、前瞻的方案與願景，只是一再以粗俗輕佻、驚世駭俗的比喻胡扯一通，企圖吸引網路的流量，以此競逐大位。

美中進行貿易戰以來，台灣擁有完整的供應鏈與高階技術的勝利方程式，台灣的價值正在浮現。這是台灣今年經濟成長冠於亞洲四小龍，台商大量回流投資，國際科技大廠紛紛將研發中心設於台灣，而台股也一直在萬點之上的堅實基礎。台灣價值再獲肯定，聯合國的報告更直指台灣是美中貿易戰的最大贏家；何以這些奮進的故事，獨獨藍營政治人物視而不見，仍然沉浸在那種台灣錢淹腳目的金錢遊戲回憶中，還在不知今夕是何夕的提倡家庭代工？小英政府種種政策、作為的成效，確實有待檢驗、監督，不能期待藥到病除的神效；但是，如果依照國民黨那種只會用後視鏡看台灣，一味否定台灣，吹捧中國，則台灣只會更壞，不會更好，最後恐怕會像被港警圍攻的大學，陷入四面楚歌的困境。

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