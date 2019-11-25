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自由廣場》趕快檢查除濕機

2019-11-25 05:30
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◎ 吳鴻鈞

本月新竹市發生二起除濕機燃燒而導致火警事件，因此該市消防局日前呼籲民眾須查看除濕機是否為經濟部標檢局公告召回二○○三年至二○一二年之大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生（雷諾）、富及第（雷諾）、歌林、惠而浦、威技、B&Q（Airforce）及Fujimaru等十二家廠牌、共五十四款型號的機種，這些機型幾乎涵蓋市面上所有的廠牌。

除濕機及家用冰箱原使用R-134a鹵烴冷媒，但環保署禁用破壞臭氧層的鹵烴冷媒後，有些改用會爆炸的丙烷（R290）或丁烷（R600）環保冷媒。根據BS EN 378 2000規範，R600a與R290設備充填量低於一五○ｇ（約七十公升氣體量）時，是可以使用於室內場合。但根據筆者實務經驗，該等除濕機體積約僅一百公升，而冷媒氣體瞬間外洩數十公升，充斥於除濕機內部，即可到達爆炸下限（丙烷、丁烷爆炸下限分別為二．二％、一．九％），如遇到壓縮機啟動時的電氣火花，即可能引發火災爆炸。

目前召修的機種年分，介於二○○三至二○一二年之間，係到達冷媒管線破損的高峰期；而新竹市消防局公布的相片，冷媒管線可能受爆炸震波影響，呈現扭曲變形狀態，因此可燃性氣體火災爆炸機率大增，所以召回檢修重點可能增加一項：是否為易爆的R290或R600冷媒？目前市面上冰箱、除濕機的冷媒，一半以上均為具爆炸性的丙烷或丁烷，無疑是家中不定時炸彈。這是一件刻不容緩需要解決的課題。

（作者為前勞委會勞工安全衛生研究所工業爆炸實驗室退休研究員）

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