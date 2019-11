自由廣場》台灣民主及其敵人

◎張昭仁

民主是選出代理人執行公共事務,每個人投票理論上是代表自己的意志,萬一這個個人意志被短暫誤導或蒙蔽,在投票前一刻,誤認事情原委,違反真正的自由意志,這樣投出來的結果帶來的可能就是民主的危機。

這個現象正真實的在發生,過去,媒體是第四權,還給人民知的權利,媒體人的基本自律是挖掘真相,讓人民得到真相,透過真相,正確判斷,投下自由意志的一票。現在情形都改變了,社交媒介,臉書、LINE群組、YouTube,每個人都是媒體人,假信息、假資訊、假影片,隨時隨地,任何人都可以放送,只要掌握特點,危言聳聽,顛黑倒白,搶到聲量,就搶到影響人民的判斷,是非因此倒置,人民在知的偏頗下做出選擇,這裡掩藏著民主的大危機,因為它違反個人真正的自由意志。

這個不是假設性問題,它正在發生,台灣尤其嚴重。就以國民黨不分區的葉毓蘭的說法為例,她說香港警察維護社會秩序,那裡不對?透過聲量傳播,試圖影響一般人的看法,然而真相是香港警察與黑道聯手,攻擊人民,強暴、甚至謀殺女示威者,對要求基本法保障的民主自由、手無寸鐵的學生開槍射殺,任意搜捕黑衣青年,全副武裝攻擊大學校園,做這些的警察對嗎?透過聲量,葉毓蘭想要倒黑為白。

另一個例子是韓國瑜的買賣豪宅事件,從內湖到南港總金額達一億七千萬,每月利息四十萬,其中涉及關說貸款,這種利慾薰心的人,竟然自我標榜是一碗滷肉飯的「庶民」,這種人還有臉說良心,而他們試圖要做的就是利用聲量掩蓋事件的是非對錯。

自由民主得來確實不易,二百年前,美國開國元勛富蘭克林開完制憲會議,場外人民焦急地問他:「是君主制或是民主制?」富蘭克林說:「是民主制,如果我們守得住的話。(It is Democracy, if we can hold it.)」二○二○台灣的未來是民主制或是黑道共黨制?就看我們能否守得住!

(作者為會計師)

