自由廣場》台灣民主及其敵人

◎張昭仁

民主是選出代理人執行公共事務，每個人投票理論上是代表自己的意志，萬一這個個人意志被短暫誤導或蒙蔽，在投票前一刻，誤認事情原委，違反真正的自由意志，這樣投出來的結果帶來的可能就是民主的危機。

這個現象正真實的在發生，過去，媒體是第四權，還給人民知的權利，媒體人的基本自律是挖掘真相，讓人民得到真相，透過真相，正確判斷，投下自由意志的一票。現在情形都改變了，社交媒介，臉書、LINE群組、YouTube，每個人都是媒體人，假信息、假資訊、假影片，隨時隨地，任何人都可以放送，只要掌握特點，危言聳聽，顛黑倒白，搶到聲量，就搶到影響人民的判斷，是非因此倒置，人民在知的偏頗下做出選擇，這裡掩藏著民主的大危機，因為它違反個人真正的自由意志。

這個不是假設性問題，它正在發生，台灣尤其嚴重。就以國民黨不分區的葉毓蘭的說法為例，她說香港警察維護社會秩序，那裡不對？透過聲量傳播，試圖影響一般人的看法，然而真相是香港警察與黑道聯手，攻擊人民，強暴、甚至謀殺女示威者，對要求基本法保障的民主自由、手無寸鐵的學生開槍射殺，任意搜捕黑衣青年，全副武裝攻擊大學校園，做這些的警察對嗎？透過聲量，葉毓蘭想要倒黑為白。

另一個例子是韓國瑜的買賣豪宅事件，從內湖到南港總金額達一億七千萬，每月利息四十萬，其中涉及關說貸款，這種利慾薰心的人，竟然自我標榜是一碗滷肉飯的「庶民」，這種人還有臉說良心，而他們試圖要做的就是利用聲量掩蓋事件的是非對錯。

自由民主得來確實不易，二百年前，美國開國元勛富蘭克林開完制憲會議，場外人民焦急地問他：「是君主制或是民主制？」富蘭克林說：「是民主制，如果我們守得住的話。（It is Democracy, if we can hold it.）」二○二○台灣的未來是民主制或是黑道共黨制？就看我們能否守得住！

（作者為會計師）

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