自由廣場》十個月飆漲四倍的中國豬肉價格

◎ 劉振乾

《日經新聞》一篇報導提到，住在中國大連市的六十多歲養豬戶張健嘆氣說：「養豬業是如此的淒慘的產業，就像一場惡夢。」他養的一千七百頭豬，在二○一八年十二月，由於有數頭感染非洲豬瘟，不得已全數撲殺。二○一九年十月迎進新的兩百頭母豬，重操舊業，但是投資金額達七十萬人民幣。

中國豬隻的生產量占約世界之半。但二○一八年八月該國首次確認發生非洲豬瘟，到二○一九年春天蔓延到全國。根據中國國家統計局統計，二○一九年九月中國的養豬數約三億頭，比去年同月約少了一億兩千萬頭。豬肉一公斤的價格在十月底漲到四十一．四元人民幣，跟一月底相比，飆漲約四倍。

為了增加生產量，中國政府在二○一九年九月發表六項目的支援養豬場的策略，包含豬舍的新建獎助金與減免銀行利息等。但是根據政府有關人員透露，主要的支援對象是大規模的農家。張健就表明：「沒有接受政府的任何支援。」

另一位同樣是大連市養六百頭豬的吳咏蜂也訴苦說，他的養豬場過去一週實施一次的消毒作業，如今增加到每週兩到三次，平均計算下來每天要兩百元人民幣消毒費，是以前的七倍。像吳咏蜂一樣的養豬小戶很多，但是盼不到中國政府支援。

台灣的養豬業面對非洲豬瘟，如履薄冰、兢兢業業的守住防線。但還是要與同業、政府緊密合作，提高警覺，因為受侵襲的代價太高了！政府研議中的「使用廚餘餵豬，處以罰款」之修法措施，如果確實對於防阻非洲豬瘟具有實效，則為「必要之惡」，請大家支持。

（作者為台電退休工程師，台北市民）

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