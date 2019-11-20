自由廣場》回應「律師法修過頭了！」

◎ 李懷農

戰後由於專業醫療人員匱乏，政府曾頒布「醫事人員甄試辦法」，讓只受過短期衛勤訓的軍醫也可以擔任醫師。但隨著制度的演進，受到正統醫學教育的醫生最終仍成為醫療體系的主流。

法律體系亦同，由於早期律師人員仍屬匱乏，所以社會上多充斥著法律專業程度較次的各種從業人員，以提供法律諮詢以獲取報酬。但隨著律師考試制度改革開放之後，台灣社會是否能繼續忍受既有現狀，讓未受正統訓練的各種顧問，繼續擔任著「法律顧問」之角色，恐是一大疑問。

王專利師投書提到，有八十五％的商標代理人不具律師資格，為保障其工作權，似不應讓商標業務回歸律師，惟此比例更顯得台灣商標代理業務的不專業。本人從事智財律師工作近十年，也曾代理知名日商相機、家電公司進行商標海關仿冒取締事宜，以海關仿冒取締為例，基於政府法制體系的相互性，海關將通知商標代理人進行處理仿冒查緝事宜，在進行商標海關仿冒取締時，是否能熟稔海關相關法規？是否能完整製作商標侵權比對文件？是否能即時發送律師警告信？甚至於後續準備限期提出訴訟等事宜？若不具有律師資格，該等法律事務處理的妥適性，筆者實不忍直視。

實則，工作權限制之處理與分析，亦是標準的法律問題，不是隨口主張即可，在分析工作權限制正當性，應確認的是追求的政府利益、限制的方式、是否符合比例原則等。簡言之，如文前所述，由於政府法制體系的相互牽連性，商標代理人處理相關仿冒查緝事宜亦為其本職職務，政府為追求建立落實良好的商標維護體系，自應對於商標代理人為必要之要求，否則消費者只能獲得簡陋的服務，此與目前就業人口究竟有多少沒有關係，用法律分析來處理法律問題，也是律師與所謂坊間之「法律顧問」不同之處。

制度的改革，自然會影響到既得利益者的利益，但如事涉公益，則不應該只考量到維護既得利益者的利益，而無視於整體市場消費者之公益，難到現在台灣社會還是短期受訓的軍醫也可以擔任醫師的社會嗎？

（作者為資深專利律師）

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