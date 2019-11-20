自由廣場》宋楚瑜參選的政治效應

◎ 雷顯威

「自古時勢造英雄，豈有主角等燈光」，前台灣省長宋楚瑜果然依循個人前述政治理念，前天第五度登記參選下屆總統選舉，讓目前藍綠對決形成「三腳督」戰局，此舉造成何種政治效應，引發外界關注。

政壇在意關切的是，宋楚瑜參選能否改變翻轉，目前民進黨與國民黨兩大朝野政黨，掌控國內政治資源版圖的優勢？首先必須取決於宋楚瑜競選團隊，是否在選戰提出未來國政建設新藍圖，超越現有藍綠兩大政黨主張，讓藍綠支持者，乃至中間選民看見願景，可以認同買單。

其次，宋楚瑜還必須釋疑個人與中國的互動關係。宋楚瑜與韓國瑜一樣，是目前總統競選檯面上「唯二」進入過香港「中聯辦」的人選，甚至中共總書記習近平年初發表「告台灣同胞書」四十週年，楬櫫「一國兩制」取代「九二共識、一中各表」主張，宋楚瑜年中訪問中國，接受新華社專訪，表明「大陸既提出探索方案，民主協商是唯一兩岸可以坐下來溝通的方式，各黨各派都可以有權利表示自己的主張，協商只是過程，而不是已經達成協議」，顯然選擇接受「習五點」一國兩制探索方案的時程，這也是宋楚瑜要對國人表態他的兩岸政治態度，否則難以爭取主流民意的支持。

相較於二○二○年的總統暨立法委員選舉，對比過去選戰，宋楚瑜或親民黨今年比往年，確實居多項優勢。因為就國民黨而言，總統候選人韓國瑜與黨中央不同調，迄今仍因該黨不分區立委提名爭議而陷內爭，此舉無異提供泛藍選民轉移支持宋暨親民黨的契機。

同樣的對不認同台獨理念的淺藍或中間選民，也因宋楚瑜的加入戰局，原本棄韓投英，現在將可重新回歸投宋，成為另一個新選項變數。

再者，今年宋楚瑜的參戰，除親民黨外，還有郭台銘的背後支援；台北市長柯文哲領軍的「民眾黨」也加入立委戰局，因此藍綠以外的第三勢力，在二○二○可以有多大擴張，將是台灣政治版圖變動另一個觀察的焦點。

（作者為資深新聞工作者，著有《宋楚瑜霧峰大謀略》）

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