自由廣場》建請大官示範捐血與器捐

◎ 賴明煌

陳建仁副總統六月十九日在我國器官捐贈紀念日致詞，籲請國人應考量學習西班牙器捐「默許」制度，該國二○一六年的器官捐贈率是每一百萬人口中有三十八．六人，遠超過歐盟二十人。而我國器捐中心表示，全國需求數應近十萬人，等候的時間約達四年以上，致使頗多病患等不到而逝。

無獨有偶，台灣的捐血習慣也待普及，七月初二十五歲鐵路警察李承翰在嘉義站執勤遭刺，在嘉義基督教醫院輸血近二萬克卻無法凝血休克殉職。

台灣每年寒暑假均是血荒季，因捐血大戶學生們放假了，但休假期間卻是意外車禍等事故需血最多之際。故今年六月台北血荒庫存告急，連行政院長蘇貞昌都以身作則，籲請民眾捲起衣袖快去捐血救人，令人感動。如今寒假又快到了，器捐與捐血的需求勢必大增。

但單靠蘇揆一人捐血是不夠的，籲請立法院可提案立法要求各級政府機關首長與一定職等如簡任官特任官及各級民意代表等，除有特殊情況，均應每年捐血二次千克以上，並考慮擴展到捐器官與大體，這樣也可讓這些大官們鍛鍊身體了解自己狀況，以利民眾託付重任，並為國家社會之表率，不僅對個人身體是好的，也對家庭與國家均有正面幫助。

（作者為成大土木博士、曾任公路總局西濱南區工程處長兼高南區處長）

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