自由廣場》誰比較重視新住民？

◎ 尤英夫

據統計，台灣的新住民及其子女已達一百萬人之多，其總人數已接近原住民，或甚至多一點，重視選民的各政黨不得不重視。

做為五十一年長期關切新住民權益的社會福利團體，我們要對這次兩大政黨不分區立委，是否應列入新住民，表示我們的看法。

在上屆即第九屆立法委員選舉時，國民黨很有遠見，將出身柬埔寨的林麗蟬列為不分區立委。林麗蟬從一個一句中文都不會說、連台灣在哪裡都不知道的人，靠自己個人的努力，取得國立大學碩士學位。因多年投身社會服務，包括花壇鄉長春社區發展協會總幹事、臺灣新移民發展與交流協會理事長等，獲選二○一三年十大傑出青年。二○一六年以第一位新住民進入立法院後，可以用流利的國台語質詢，表現非常不錯，她提出新住民基本法，關注對基本人權的保障和新住民姊妹的需求，讓人看到溫馨和關懷。又多次主提案國籍法、入出國及移民法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例等的條文修正草案。至於問政積極更不在話下。但在這次不分區名單中，未被列入，實在可惜。雖然改列來自中國內蒙的牛春茹為第十八名，但並非安全名單內，只是象徵性的意義而已。

相反的，民進黨將來自馬來西亞的南投縣議員羅美玲，列為不分區立委名單第四名。是新住民族群的代表，就顯得比國民黨更重視一百萬的新住民啦！羅美玲成立新住民權益關懷協會，長年關注新住民議題，督促縣府成立新住民科，問政備受肯定，如今列入安全名單中，進入立法院後，表現應該不會令新住民失望才對。

（作者為財團法人台北市賽珍珠基金會董事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法