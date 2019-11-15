社論》「不分區之亂」藏玄機？

吳敦義列不分區引爭議，挺吳派動員反撲。（記者施曉光攝）

韓國瑜民調疲弱不振，最近陷入豪宅連環爆，好不容易確定「韓張配」，孰料，宋楚瑜又來橫生枝節。宋楚瑜，親民黨，所造成的瓜分效果，國民黨受害程度可能大於民進黨。雪上加霜的是，吳敦義主導的國民黨不分區立委名單出爐，外界還來不及反應，國民黨內部便幹聲四起、惡評如潮，區域立委參選人哀鴻遍野。韓國瑜的最佳拍檔張善政竟稱，要切割總統選舉與不分區，還有台灣民眾黨可以投。如此「善後」，逼得韓國瑜出面緩頰，這位「無黨籍」副手「對政黨政治運作未必熟悉」。

國民黨不分區名單，宛如分贈民進黨、親民黨、民眾黨的聖誕禮物。尤其是宋楚瑜才宣布參選，聲勢立刻就「被加分」，這場「終局之戰」更加精彩可期。而眼見韓國瑜、國民黨頻頻投出四壞保送，自認選情更加穩定樂觀的民進黨，也開始出現吃相難看的戲碼，去年底敗選而重度昏迷的派系，突然像生猛海鮮般活了過來，渾然不覺藍綠各自內亂，親民黨、民眾黨更有機會水漲船高。離投票日不到六十天了，如果國民兩黨還在比賽出錯，連小英也發生「那榮總我就記下來了」的失言，二○二○的國會板塊消長可能會有更多的意外。

眼見海浪滔滔，國民黨昨日緊急通知，將在今天召開臨時中常會。吳敦義表示，不分區名單會進行調整，他的名次會往下調整。如果吳敦義罩得住，名單微調的機率大於翻新；假使名單來個大逆轉，吳敦義就岌岌可危了。國民黨內的不滿，目前聚焦於吳敦義之「自肥」於安全名單。社會大眾則質疑，若干支持林鄭月娥鎮壓反送中、支持一國兩制且到北京聽訓者，竟堂而皇之地列入安全名單。吳敦義的私心自用，從卡朱、卡王、卡郭到不分區第十名，這還算是國民黨的家務事。然而，在習近平提出「一國兩制台灣方案」、解放軍機艦繞台之後，在香港反送中受到殘暴鎮壓國際紛紛譴責港府、北京之際，國民黨不分區名單卻列入跟習近平、林鄭月娥站在同一邊的人，這是要向國人與國際發出甚麼訊號？

近日，國民黨內對不分區名單的抓狂歌，重點在於吳敦義這個「亮點」，但是，對於安全範圍的「國台辦名單」，卻幾乎未見批評聲浪，黨內意見領袖隱約透露出，他們對「國台辦名單」不以為忤。因此，對社會大眾而言，仔細分辨國民黨內對這份名單不滿與滿意各在何處，才能夠清楚判讀他們的核心意圖為何？張善政所謂的，要切割總統選舉與不分區，其實是畫錯了重點。只要吳敦義離開安全名單，就會現出葉毓蘭、吳斯懷、邱毅等「亮點」，韓國瑜不就極度讚賞第一名的葉毓蘭嗎？韓國瑜說張善政「對政黨政治運作未必熟悉」，實際上應該是指後者對這個兩岸政治的「眉角」未必熟悉吧。

「國台辦名單」，是要給誰交代的呢？最可能的對象，當然是北京的「領導」。嚴格來說，吳敦義的苦心孤詣，正符國民黨、韓國瑜的心機，「美中不足」之處在於，「自肥」舉動太礙眼了。但若為當事人設身處地想想：吳敦義都撂話了，「以我的資歷，選總統過分嗎？」竭智盡忠完成這份「國台辦名單」，憑此功勞進圖立院龍頭或保有主席權位，甚至兩全其美，「過分嗎？」這一點，外人毋庸浪費口水。然而，也不能排除一種苦肉計的玄機，亦即，老謀深算的吳敦義，刻意讓爭議焦點集於一身，以此掩護「國台辦名單」暗度陳倉，如此「立功表現」非同小可。所以，今天大家可要內行看行道，如果「國台辦名單」文風不動，那麼所謂的不分區名單之亂，不過是一場掩人耳目的假戲。

「黨中央」吃了秤砣鐵了心要往北京走，「國台辦名單」一片冰心在玉壺。反對者的葫蘆底，究竟是「反吳自肥」？還是互搶「中共代理權」，即將見真章。以「反吳自肥」為名，到中央黨部「靜坐夜諫」的羅智強、徐弘庭、游淑慧，背後有馬連郝的影子，難道會是純屬巧合嗎？事態演變下去，萬一國民黨藍裡透紅了，知識藍、經濟藍、台灣藍至少有其他的選項，可以向一國兩制、送中條例說不。有愛「中華民國國民黨」者，可以不投本土政黨，但投「國台辦名單」一票，不啻幫了國民黨滑出紅線，愛之適足以害之，戒慎戒慎。

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