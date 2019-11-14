自由廣場》好一個65Ｋ

◎ 宋磊

國民黨中常會正式通過「不分區立委」提名名單，不但名單上的人不盡理想，前十六名的安全名單皆是一些政壇老面孔，年齡普遍偏高，正當台灣社會強調世代交替之際，所有政黨必須在適當時機讓位給年輕人，該政黨才有機會在民主社會存活下去。

老人政治不應持續在台灣社會存在，政黨存在的條件與目的在於革新與創新，本文不否認前輩對於台灣社會的貢獻與努力，但在台灣社會變動如此快的條件下，從政者必須觀察社會風向，才不會被社會唾棄。

資深媒體人更直言，此次的不分區立委提名簡直「爛透了」，這句話不但是要說給國民黨的老人聽，更是直接道出老一輩的國民黨人仍然想在政壇發揮影響。但對比當今社會，立法委員的從政年齡皆有下降趨勢，無論國內各大政黨，年輕候選人反而能爭取到社會支持，更讓台灣有社會革新的現象。

此份「不分區立委」提名名單仍暴露出國民黨當前的問題，特別是對於青年、勞工、新住民等社會議題的關心力道仍然不足，不但相關人士未安排在名單前十名，整份名單平均年齡高達六十五歲，過去所提出黨的革新之道，尤其強調重用年輕人，如今為何沒有落實在「不分區立委」提名名單上？

民主社會的政黨政治向來以創新、革新原則為號召，國民黨這次的不分區名單備受質疑，吳敦義主席「輔選」兼「上壘」，恐怕是最大敗筆！

（作者為中正大學戰略所碩士）

國台辦不分區名單？

◎ 蕭嘉弘

中國國民黨不分區立委名單，葉毓蘭第一名。葉退休後，常在臉書發不明事理的酸文，看不出對社會有何明顯貢獻，還愛扯民主後腿，新黨背景，支持香港「送中」，這樣的「領頭羊」名單，看出國民黨已經急了，拉攏深藍和統派，更可和中國交心，向香港林鄭政府送暖。第四名的退將吳斯懷，到中國聽訓，跟唱國歌的行徑，國人記憶猶新，又是「反年改」的副指揮官。國民黨真要將已經癒合，前進的社會都「修回來」？

這份名單引發國民黨內青壯派的抗議，包括北市議員張斯綱和徐弘庭，羅智強更表示不排除去黨中央靜坐抗議。黨主席吳敦義再次「白海豚大轉彎」，將自己從不分區名單的第八位改到第十位，除仍算在安全名單內，自己「保證上榜」，寫下黨的新歷史，又補進列第八名、被視為黑馬的前立委邱毅，邱毅曾將引發國際關注的太陽花學運，誤指是「香蕉學運」，鬧出國際大笑話，批判二○一四年的太陽花運動，也就是希望和力挺馬政府，不顧民意的強力反對，要將台灣經貿「鎖進中國」的代表人物。邱毅已漸淡出政壇，如今何德何能、只因有新黨背景，瞬間就從卅四席名單之外，空降至安全名單內第八名，難道國台辦有表達過關心？

（作者為導遊）

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