自由廣場》保一黨專政 不保一國兩制

◎ 葛雋

美籍華裔時事評論員章天亮先生有一句名言：「當中共遇上一好一壞兩個後果的選擇時，它一定會選擇一個差的。」起初我和很多人一樣，不明白為甚麼會這樣，直到香港反送中運動發展至今，終於明白之所以然了。

一九九七年英國將香港主權移交給中共，老共用「一國兩制，港人治港，高度自治」口號引誘香港人「回歸」。其實它的真實用意是透過香港的「一國兩制」來騙取未來的台灣，實現所謂的「祖國和平統一大業」。

然而反送中運動開始後，中共遇上了前所未有的管治危機，面對香港市民提出的「五大訴求」，只有兩個選擇：一是積極回應、滿足港人提出的所有訴求，實現真正的「一國兩制，港人治港，高度自治」；二是毫不妥協嚴辭拒絕，對港人進行暴力鎮壓。

這兩個選擇的後果很明顯：前者是香港特區繼續歌舞昇平，東方之珠保持靚麗的光彩，更重要的是為台灣做好「一國兩制」的示範，為兩岸和平統一打下基礎；後者是完全相反的惡果——香港經濟每下愈況，自由法治一落千丈，港人反抗越來越強，抗議示威沒完沒了。

面對這一好一壞兩個後果的選擇，老共果然選擇了一個壞的。讀者會問為甚麼？答案四個字：本性使然。

難道中共不知道自己對香港實施血腥鎮壓，台灣人民還會上鉤麼？它當然知道。問題在於中共也曉得一旦滿足了港人的五大訴求，自己的極權統治會受到威脅，國內民眾會有樣學樣，所謂的「紅色江山」難以為繼。

中共知道自己的「執政合法性」備受爭議和挑戰，也明白自己的極權統治岌岌可危，因此它只會對香港這隻生金蛋的肥鵝加強掠奪，出於山賊土匪的本能和「末日心態」，為著自己眼下的利益，「殺鵝取卵」也在所不惜。

既然中共有這樣的本能和本性，台港兩地人民一起加油吧，齊心協力為其送終，天下從此太平。

（作者為香港退休作家）

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